Por qué se celebra el 20 de septiembre el día del jubilado

El 20 de septiembre se celebra el día del jubilado, también conocido como trabajador pasivo, en conmemoración de la sanción de la Ley N° 4.349 que creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. La norma fue sancionada en 1904 durante la presidencia de Julio Argentino Roca y luego se realizaron diferentes reformas durante la presidencia de Juan Domingo Perón y con la reforma de la Constitución en 1994.

Nicolas Machuca, periodista especializado en temas previsionales, explicó en diálogo con FRECUENCIA ZERO la situación de vulnerabilidad en la que viven los jubilados actualmente. "Jubilo" implica disfrutar del receso laboral y es algo que actualmente no está ocurriendo en Argentina, por el deterioro sucesivo del sistema previsional desde finales de los '90.

Actualmente un jubilado de la mínima cobra $ 43.353 y este mes a ello se le adiciona un bono de $ 7.000. Sin embargo, con los altos índices de inflación parece raro que una persona pueda vivir con 50.353 pesos al mes.

En este sentido, Machuca aseguró que si los jovenes no se convirtieran en padres de sus abuelos y sus padres, la situación sería mucho más compleja: "estaríamos hablando de muchos abuelos que estarían muriendo de hambre o porque no se pueden atener porque no tienen cobertura".

Además, apuntó contra el Gobierno nacional por presentar el aumento a los jubilados y el bono como si se "le ganara a la inflación", dado que esto no ocurre. "Con el bono no se le gana a la inflación, el relato es mentiroso", concluyó el periodista.