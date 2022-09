Paro en escuelas porteñas

Los docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(CABA) anunciaron un paro para mañana por los atropellos a sus derechos laborales.



Si bien la gota que rebalsó el vaso de los cuatro gremios docentes de CABA fue la decisión unilateral del Ministerio de Educación, que conduce Soledad Acuña de pasar a los sábados las jornadas de capacitación docente, llamadas Espacios para la Mejora Institucional (EMI), que históricamente se hacen los días de semana.



UTE-Ctera, SADOP, ADEMyS y CAMyP, vienen denunciando hace tiempo distintos puntos tales como, la modificación al Estatuto Docente, la extensión de la jornada simple a completa, la falta de escuelas, las irregularidades en las licencias que no permiten establecer un maestro/a suplente, el vaciamiento de la obra social, entre otros.

Patricia Pines, docente e integrante del colectivo Vacantes Todxs en las Escuelas Públicas, explicó en Frecuencia Zero las razones de la suspensión de tareas: "No podemos atribuir el paro a una única razón, porque es muy larga la lista de temas con los cuales hemos sido violentados en nuestro derechos laborales adquiridos".



"Asimismo, se habla de cumplir días de escuela pero no contemplan los casi 50 mil niños y niñas se quedan sin vacante año a año, no se construyen escuelas y se mudan otras reduciendo la matrícula", agregó.