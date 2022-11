La extorsión de parte del sindicalismo y el PJ de cara 2023

Ante la crisis económica y política que vive actualmente Argentina, las encuestas demuestran que el partido opositor de Juntos por el Cambio es favorito para las elecciones de 2023. A poco menos de un año para las elecciones, los políticos y parte de la sociedad civil tiene el ojo puesto en octubre del año que viene.

En ese contexto, el analista político Roberto Ruiz señaló que parte del sindicalismo, el establishment y el PJ amenazan que sin el peronismo no habrá gobernabilidad. Y resaltó el papel preponderante que jugarán los empleados del Estado.

Los empleados englobados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) comienzan a referirse al clima político en caso de que haya un gobierno no peronista a fines del 2023: " Hay una extorsión, dicen si no nos eligen a nosotros no van a poder gobernar", apuntó Ruiz.

En esta misma línea, Ruiz se refirió a las cantidad de empleados públicos que responden al kirchnerismo, debido a que gran parte de los empleados ingresaron tras el estallido del 2001 y a su vez, recalcó que "ya no quedan más trabajadores de carrera".

Históricamente tras la última dictadura militar y hasta el Gobierno de Mauricio Macri, ningún presidente que no haya sido peronista llegó a completar su mandato. En 1989 Ricardo Alfonsín llamó a elecciones anticipadas y entregó el bastón presidencial a Carlos Menem, y en 2001 por la situción económica y el estallido en diciembre Fernando de la Rúa terminó su mandato a dos años de asumir.