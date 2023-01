Acuerdos con Brasil, entre la retórica y la realidad

En el marco de la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebró el pasado martes en la ciudad de Buenos Aires, el flamante presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva visitó Argentina y celebró acuerdos con el presidente Alberto Fernández.

En este contexto, el economista José Castillo explicó que Brasil es el principal socio comercial junto con China de la Argentina. Entre los acuerdos que anunciaron se encuentra la moneda común, un swap, el financiamiento de importaciones a un año y el tramo del gasoducto que llegue a territorio brasileño para venderles gas.

Respecto de la moneda común, Castillo afirmó que es prácticamente imposible porque requeriría que los dos bancos centrales (de Brasil y Argentina) tomen decisiones de forma autónoma y la Argentina en principio depende del FMI y a su vez no dispone de los dólares como para tener la base de las monedas. A su vez, antes de la cumbre de la Celac se había surgido desde el Banco Central la opción de un swap con Brasil, pero el Banco do Brasil, que era el que tenía que habilitar la plata, pero esta institución no volvió a referirse al swap.

Pero hay dos acuerdos de los que sí se habló y podrían darle aire al Gobierno: 1) el financiamiento de importaciones, que implicaría que el gobierno de Brasil habilita a los importadores brasileños a pagar importaciones hasta un año de plazo, con lo cual el Banco do Brasil le pagaría al exportador brasileño y el importador argentino lo puede pagar recién en un año; 2) el financiamiento del Banco do Brasil del tramo del gasoducto Néstor Kirchner que va de Buenos Aires a Brasil ya que el gas que produce Vaca Muerta alcanza para abastecer el mercado local y para exportar.

De este modo, Castillo destacó que esta última iniciativa podría ser beneficioso para el Gobierno ya que también hay que tener en cuenta que los vencimientos de deuda a pagar en 2023 son mayores a lo que el FMI se debe entregar y a su vez, hay una masa de deuda interna que en caso de que aquellos tenedores pidan los dólares pueden «hacer estallar» el precio del blue.