Canciones en los videojuegos Parte 1: ¿plagio u homenaje?

En Contra Golpe estuvimos charlando de una época donde los desarrolladores de videojuegos tomaban prestado algunas melodias de grandes éxitos musicales. ¿Plagio u homenaje?.

Quizas hoy es común que la industria de los videojuegos tenga sinfónicas o cantentes que arman música original para grandes y pequeños títulos. Pero en la década del 80 y 90 los desarrolladores y ejecutivos se tomaban «la libertad» de agarrar un tema y cambiarle algunos acordes o velocidades. Estos son algunos ejemplos.

Street Fighter 2 – 1991 la canción de Ken Capcom

Top Gun La cancion Mighty Wings de Cheap Trick 1986

La cancion de Ken

Doom 1993 Id Software

Metallica (Aca esta toda junta la comparación)

DRI – Hooked 1982

Ninja Gaiden 1988 TECMO

Black Sabbath – Iron Man 1970

Ninja Gaiden – I am a man

Mario Bros – Underground Theme 1985

Friendship – Let not talk about it 1979 – guitarrista de jazz de 1960 Lee Ritenour

Mario Bros 1 1985

Mega Man – 1987

Journey – Faithfully 1983

Elec Man – 1987