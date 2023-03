En el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina(ASDRA), lanzó la campaña «Síndrome Electoral», para los que hacen campaña.



Según una encuesta realizada por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina y la Red Argentina de Familias de Personas con Trisomía 21 junto a Wunderman Thompson Argentina, el 48% de las personas con síndrome de Down registradas, mayores de 12 años, no ingresaron al Secundario. Este relevamiento fue llevado a cabo en el marco de la campaña “Síndrome de Números” que reclama la falta de estadísticas oficiales sobre las personas con síndrome de Down.



En Frecuencia Zero, Sabrina Herrero, mamá de Galo y colaboradora hace 19 años de ASDRA, comentó «todos los días acompañamos, trabajamos y defendemos los derechos de nuestros hijos, amigos y familiares con Síndrome de Down pero las efemérides nos sirven para reflexionar, visibilizar y hacernos pensar cómo sociedad».



La estrategia y acción publicitaria que bajo el lema “este año, mejor, hagan promesas más fáciles de cumplir”, utiliza las incumplidas de los políticos para invitarlos a interiorizarse sobre las peticiones que tienen las personas con síndrome de Down y lograr que, de una vez por todas, formen parte de la agenda política.