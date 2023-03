La llegada del Diablo y un poco de historia de Blizzard

En ContraGolpe estuvimos hablando de una de las empresas más amadas (y odiadas por momentos) Blizzard; padres fundadores de sagas como Warcraft, Starcraft, Diablo y Overwatch.

Blizzard fue fundada en 1991 Silicon & Synaps por tres personas con un presupuesto de 30.000 dolares.

Al principio solo realizaban ports de juegos de un dispositivo a otro como Battle Chess o un juego de el Señor de los anillos.

Los primeros juegos en realizarse fueron Rock and Rolla Racing y The Lost Vikings; título de puzzles con mecánicas plataformeras.

Seria con la inclusión de otros miembros que el equipo buscaba realizar un videojuego de lucha similar a Street fighter pero con personajes de DC. Y al principio no todo salió bien para la desarrolladora con juegos como Justice League Task Force y The Death & Return of Superman.

El éxito llegaría en 1994 con la llegada de los juegos de estrategia en tiempo real (RTS) y su título bandera Warcraft: Orcs & Humans. Todo en realidad surgio con la idea de hacer una adaptación de Warhammer pero al final decidieron crear su propio mundo de fantasía.

En 1996 el estudio revolucionaría los ARPG con la llegada de Diablo y que sentaría las bases de muchos juegos similares hasta la actualidad.

En 1998 la historia sería similar con Warfract, Blizzard quería realizar un juego que homenajera la saga Star Wars y creo StarCraft.

Sus mundos solitarios se convertirían sociales con la revolución de World of Warcraft; instalando el género MMORPG; un entorno digital lleno de aventuras e historias donde la gente hasta incluso se ha casado (en la vida real virtual).

Tuvo otros proyectos con mayor o menos éxito. Por ejemplo sigue convocando muchos jugadores su juego de cartas Hearthstone y el shooter Overwatch. Pero su MOBA Heroes of the Storm no pudo competir con la exitosa franquicia de League of Legends.

La historia de Blizzard fue cambiando mientras se fuionó con Activision (Call of Duty) y hace unos años luego de una enorme compra por parte de Microft. Y que todavía sigue con conflictos por esta adquisión.

La imagen de la empresa tan querida por los fans también tuvo sus escándalos con varias denuncias de abuso y conducta inapropiada a empleadas, fiestas privadas en la Blizzcon (la convensión que realiza cada año), despidos y renuncias.

En Junio llega finalmente Diablo IV, que este fin de semana esta teniendo una beta abierta para que los jugadores de PC y consolas puedan disfrutarlo. El juego, que fue atrasado furante años por los problemas antes mencionados, es el último juego en desarrollo antes de la compra de Microsoft y veremos como siguen las franquicias a partir de ahora.