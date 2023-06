Massa se empodera para buscar el acuerdo con el FMI

A poco del cierre para presentar los candidatos, Unidad por la Patria pegó el volantazo y dejó como candidato a presidente al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. La fórmula también estará integrada por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien se había lanzado como precandidato a mandatario hace unos meses.

Luego del anuncio, Massa continuará en su cargo y tendrá como principal objetivo destrabar el adelanto del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además de contener el número de inflación, cuyo último dato mensual fue del 7,8% y alcanzó el 114,2% interanual.

De este modo, el columnista económico José Castillo marcó una presión implícita del FMI para mantener el acuerdo. Se trata de un punto importante porque la nominación empodera a Massa en la búsqueda de un acuerdo.

Al mismo tiempo, planteó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que los principales candidatos avalan el vínculo con el organismo. No obstante, el especialista consideró que la Argentina no tiene salida si sigue dando vueltas sobre este punto.