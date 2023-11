Sembrar dudas de fraude, un peligro para la democracia

Javier Milei afirmó en una reciente entrevista que las elecciones generales del pasado 22 de octubre no fueron limpias y que “hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado”. Frente a esto, la especialista en Ciencia Política, Abril Natapof, explicó cómo funciona el proceso electoral en la Argentina para referirse a las posibilidades de fraude, los diferentes tipos de escrutinio y la responsabilidad institucional de los candidatos y partidos en pugna: “hay muchas fake news que están circulando y como ciudadanos tenemos que estar informados; no es menor que un candidato a presidente siembre la duda sobre un fraude; tiene que estar fundamentada porque es grave para el sistema democrático”, afirmó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la analista política detalló que “la Argentina es de los pocos países que tienen dos escrutinios: el provisorio, que sirve para informar a la población del resultado el día de la elección, y el definitivo que es el único que tiene validez legal”. En este sentido, resaltó que en el escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia Nacional Electoral, “se toman en cuenta los votos de los residentes en el extranjero, las personas privadas de su libertad y las fuerzas de seguridad que estuvieron afectadas a los comicios”, por lo tanto, se suma un caudal de votos que antes no se contemplaban.

También explicó la diferencia entre el acta de escrutinio, la cual se utiliza para el recuento definitivo, el certificado, que se quedan los fiscales, y el telegrama que se envía al correo nacional para el recuento provisorio: “los telegramas pueden no cumplir la totalidad de mesas porque siempre hay una porción de ellos que no son enviados o están incompletos, por lo tanto no es el documento en el que tenemos que basarnos para decir si algo funcionó bien o mal”.

En cuanto a las denuncias públicas de La Libertad Avanza respecto de telegramas donde figuraban telegramas con 0 votos para dicho espacio político, Natapof comentó que eso puede suceder debido a “errores en la confección de los telegramas, errores de las personas que cargan los datos o del sistema y la baja calidad de la digitalización”. Asimismo, sostuvo que LLA no fue el único partido en estas circunstancias: “LLA tuvo 1.669 telegramas con cero votos, pero Unión por la Patria tuvo 1.652 y Juntos por el Cambio 1.675”.