Kienast y la promesa de motosierra de LLA en Ciudad

Marina Kienast, actual legisladora porteña, busca renovar su banca de la mano de La Libertad Avanza en las elecciones del próximo domingo 18. En este contexto, enfatizó la importancia de reducir el Estado en la Ciudad de Buenos Aires, así como también recortar gastos superfluos y agilizar trámites. Por otro lado, apuntó contra el kirchnerismo: “tenemos miedo de que tome ventaja de este abandono en la Ciudad; nosotros venimos a proponer una réplica adaptada de esta transformación nacional”, afirmó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Kienast hizo hincapié en la reducción del gasto público y la burocracia, siguiendo la política de “motosierra” de Javier Milei: “se aplicaría más a resoluciones, regulaciones, frenos, trabas y a todo lo que retrasa para poner un comercio; la Ciudad recauda más de lo que gasta así que puede reducir muchísimo el gasto sin afectar en principio los servicios de los vecinos”, explicó. En este sentido, prometió que no habría recortes en materia de seguridad, educación y salud, pero sí en cuanto a áreas y regulaciones innecesarias: “la cantidad de secretarías, direcciones y sectores que están duplicados es increíble; si uno se pone a mirar el organigrama, antes de llegar a la gerencia, tenes 33 páginas; todo eso no es necesario”, sostuvo.

Por otro lado, defendió el rol de Manuel Adorni para encabezar la candidatura y dejar la vocería para asumir su banca en la Legislatura Porteña: “es el que representa el proyecto de Javier Milei en la Ciudad, el que trae la metodología, la mano firma y el que trabaja sin concesiones; él va a estar donde lo elija el presidente, nadie es imprescindible”, agregó.