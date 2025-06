40 años del Rotary Club Naon Mataderos

UN CLUB AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Dr. Norberto R. R. Nocera

Presidente – Rotary Club Naón Mataderos 2024/2025

Miembro del Rotary Club desde 1998.

Vecinos del barrio, con vocación de servicio, nos convocamos para cumplir dentro los principios rotarios, actividades de servicio en beneficio de la comunidad. Seguidamente detallamos algunas de las emprendidas en nuestro barrio y otras comunidades que requieren el auxilio solidario ante carencias y limitaciones. Nuestro Club fundado el 3 de junio de 1985, cumple 40 años en el Barrio de Mataderos, desarrolla sus actividades como socio de Rotary Internacional, tiene como objetivos:

Estimular y fomentar el ideal de servicio como base de empresa digna, y en particular promover:

1) El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir.

2) La buena fé como norma en los negocios y en las profesiones; el aprecio de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en servicio de la sociedad.

3) La aplicación del ideal de servicio por todos los rotarios, a su vida privada, profesional y pública.

4) La inteligencia, buena voluntad y la paz entre las naciones: por el compañerismo de sus hombres y mujeres de negocios y profesionales unidos por el ideal de servicio”

En definitiva; se trata de aplicar el sentido común para lo cual antes de actuar, reunimos la información, luego pensamos en conjunto que acción es conveniente desarrollar y por último brindamos un servicio útil a la comunidad. Rotary, por medio de sus clubes asociados, cuenta con la experiencia para movilizar recursos humanos y materiales ante situaciones de crisis de salud, catástrofes de magnitud y conflictos bélicos. Además, contando con Clubes Rotarios, prácticamente en todo el mundo es posible desarrollar por medio de la Fundación Rotaria programas y acciones de servicio que resuelvan necesidades no atendidas por muchos estados.

Basta recordar, además de actuar ante emergencia, que hemos encarado y logrado erradicar la polio a nivel mundial; llevar agua potable a los más lejanos e inhóspitos lugares del planeta; desarrollar intercambios estudiantiles y otorgar becas de postgrado permitiendo que jóvenes y profesionales se trasladen a otros países donde puedan adquirir conocimientos para el bien de sus comunidades donde están radicados.

Actualmente, los Clubes Rotarios, se encuentran abocados a informar y concientizar sobre el cambio climático, el cuidado del medio ambiente, las secuelas psicológicas que dejó la epidemia del Covid 19, así como la intervención en mediar ante conflictos locales e internacionales, en aras de mantener la paz en el mundo. Sobre estos principios y acciones el Rotary Club Naón Mataderos hemos basado nuestro accionar a lo largo de estos 40 años, los invito a conocer en este suplemento algunas de las acciones emprendidas gracias al aporte desinteresado de los miembros del Club, un verdadero grupo de amigos que además de fomentar la amistad y el compañerismo, prestan un servicio a la sociedad, sin distinción alguna de ideología, religión o color.



DR. ALFREDO R. CANDURRA

Miembro del Rotary Club desde el año 2019.

ROTARY INTERNATIONAL – LA FUNDACIÓN ROTARIA

El 23 de febrero del año 1.905, en el edificio Unity Building, de la Ciudad Chicago, Illinois, Estados Unidos, Paul Percival Harris, fundó la organización, que actualmente desarrolla sus actividades en más de 200 países por medio de los Clubes Rotarios adheridos. Siendo la Fundación Rotaria, el organismo mundial por medio del cual se canalizan muchas de las acciones que seguidamente se refieren.

Rotary es una red mundial compuesta por más de 1.223.083 miembros, integrada por vecinos, amigos, líderes y personas abocadas al servicio, aportando ante una necesidad su erradicación, movilizando para ello los recursos humanos y materiales de quienes -como actores sociales- pueden asumir esa solución.

De esa unión, es posible generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y en sí mismos. Para resolver los problemas más acuciantes, la dedicación y la visión son requisitos indispensables. Desde hace 120 años, la gente de acción de Rotary ha abordado los problemas más graves con pasión, energía y competencia. Ya se trate de proyectos de alfabetización, el fomento de la paz, y el acceso a

fuentes de agua y atención de la salud física y psíquica, nos esforzamos por mejorar el mundo, siempre perseverantes hasta cumplir con nuestro cometido. Qué hacemos: Como socios de Rotary asumimos la responsabilidad de tomar acción, a fin de abordar los problemas más perniciosos que afectan a la humanidad. Unidos con nuestros 46.000 clubes:

Promovemos la paz – Combatimos enfermedades físicas y psíquicas – Proporcionamos acceso al agua salubre, saneamiento y fomentamos buenos hábitos de higiene – Protegemos a madres e hijos – Fomentamos la educación – Desarrollamos las economías locales – Protegemos el medioambiente – facilitamos Becas de formación de grado y post grado, el intercambio de grupos de estudio, mediante subvenciones compartidas desarrollamos proyectos, locales, regionales e internacionales, especialmente mediante el Programa Polio Plus. Mediar como miembros permanentes en la búsqueda de la Paz, integrando las Naciones Unidas, auspiciando la formación de la Unesco. Nuestra misión: Brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de Compañerismo de nuestros líderes empresariales, profesionales y cívicos. Declaración de la visión de Rotary: Juntos contemplamos un mundo donde las

personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Personas con vocación de servicio.

Cabe destacar que Rotary contribuye a la creación de la Naciones Unidas, siendo convocado por las naciones que lo integraron al finalizar la Segunda Guerra Mundial a desempeñarse como organización consultante debido a su experiencia en la búsqueda de la paz. Y ciertamente, los Argentinos, por medio del Rotary Club Buenos Aires, fueron los encargados de facilitar las conversaciones que permitieron arribar al fin a la guerra entre las Repúblicas del Paraguay y Bolivia que tuvo lugar entre el 9 de septiembre de 1932 y el 12 de junio de 1935 por el control del Chaco Boreal.

Entre los Presidentes de Rotary Internacional, debemos destacar el invalorable aporte que nuestro compatriota LUIS VICENTE GIAY, realizó a la organización, promoviendo en Buenos Aires, la Conferencia Conjunta para las Nuevas Generaciones con motivo del 50 ° Aniversario de la Fundación de Unicef (1996)

En este marco, el Club contribuye anualmente a sostener la Fundación Rotaria, especialmente su Programa Polio Plus, así como el Programa de Subvenciones Compartidas, coordinando esas acciones con otros Clubes de Argentina y el exterior, sin descuidar las necesidades de nuestro barrio y lugares donde las necesidades resultan acuciantes o impostergables.



CÓMO SE FORMA UN CLUB ROTARIO

GERMAN AULETTA

Miembro fundador del Rotary Club Naón Mataderos (1985)

El Club comenzó su formación en el año 1984, con la asistencia dos integrantes del Rotary Club Nueva Chicago, Alfredo Corral y David J. Auletta; durante diez meses vecinos del barrio fueron convocados a sumarse como un nuevo Club a Rotary Internacional, para lo cual, como conocedores del sentido y organización de rotary se logró amalgamar un grupo de personas que desde hace cuarenta años desarrollan en nuestro querido Mataderos y donde hay una necesidad, el ideal de servicio.



ENTREGA DE LA CARTA CONSTITUTIVA

El 11 de Junio de 1985, con la presencia del Presidente de Rotary International Carlos Canseco, en su visita oficial a la Argentina, se nos entregó la Carta Constitutiva que significa la incorporación del entonces NUEVO CLUB NAON, desde el día 3 de Junio de 1985, como socio de Rotary Internacional.



DESIGNACIÓN ACTUAL COMO ROTARY CLUB NAON MATADEROS

En el período 2001/ 2002, el Club gestionó ante Rotary Internacional su actual denominación, al considerar que el ámbito de acción como consecuencia de las múltiples acciones desarrolladas debía identificarnos con el Barrio de Mataderos haciéndolo conocido a nivel mundial. El entonces Gobernador del Distrito Dr. Eduardo Hindi, apoyó el pedido y logró la nueva denominación.

MIEMBROS FUNDADORES DEL CLUB

El 3 de Junio de 1985, el Club quedó integrado por los vecinos: Germán Angel Auleta, Jorge Antonio Baldo, Angel Alberto Berte, Raúl Natalio Calegari, Joaquín Carlos Corral (1° Presidente), Felipe Antonio Castillo, Daniel Darío De Felici, Darío De Felici, Rolando Antonio Di Gracia, Arnaldo Aníbal Fayole, José Luis García, Norberto Antonio Hillmann, Juan Carlos Hoyo, Jorge Osvaldo Iglesias, Norberto Maccaroni, Enrique Raúl Margarucci, Orlando Norberto Andrés, Fernando Pérez Villamil, Luis Rodríguez (1° Secretario), Carlos Roi y José Souto.

NUESTRO PRESENTE

Actualmente, nuestro Club cuenta con los firmantes de cada una de las notas que seguidamente presentamos y a los cuales se suman como miembros Honorarios por sus actividades destacadas, vecinos de Mataderos como el Dr. Eduardo Hindi (ex Gdor. del Distrito) y el empresario teatral Carlos Rottemberg. Finalmente, no podemos omitir destacar las acciones independientes realizadas por los jóvenes y cónyuges que integran nuestro Club.

ROTARAC

Dentro de la organización rotaria se impulsa a que los jóvenes participen con su propia organización en

actividades de servicio, nuestro Club formó su Rotarac, contando con la adhesión de vecinos entre las edades de 19 a 31 años.

RUEDA DE CÓNYUGES

El Club desde su formación tuvo el honor de haber formado la primera Rueda Femenina del Distrito, siendo integrada por las esposas de los miembros del club, las cuales en sus reuniones mensuales

desarrollaron diversas acciones de servicio, especialmente en el ámbito de la maternidad del Hospital Donación F. Santojani, donde se entregaban para su asignación por el personal de la Maternidad, ajuares que contenían Pañales, Batas, gorro, Manta y enterito para los recién nacidos.

En síntesis a todos los amigos que durante estos años, voluntariamente y en forma desinteresada han contribuido a servir a la comunidad, dedicando su tiempo y esfuerzo en la búsqueda de soluciones para quienes lo necesitan procurando para ello el aporte de quienes pueden ayudarlos GRACIAS.

NUESTRO BARRIO: MATADEROS “BARRIO DEL GAUCHO ARGENTINO”

ALBERTO BERTE

Miembro fundador del Rotary Club Naón Mataderos (1985)

Nací, vivo y trabajo en éste Barrio, he visto y participado en el desarrollo de ésta gran comunidad, conociendo su desarrollo y apreciando lo mucho que hemos progresado, si algo caracterizó a Mataderos, es su gente y la solidaridad, su vocación de apoyarnos entre los vecinos para lograr mejoras o asistirnos ante un infortunio, como vecino y bajo esos principios me integré al Rotary Club Naón Mataderos el 3 de junio de 1985 y por tanto considero oportuno que los actuales vecinos conozcan el origen institucional de nuestra zona.

El 14 de abril de 1889 se colocó la piedra fundamental de los nuevos mataderos y en derredor de esas instalaciones comenzó a tomar forma el barrio. Hacia 1901 era conocido como Nueva Chicago en alusión a esa ciudad de USA, que se caracterizaba por el tratamiento industrial de los productos cárneos. En 1912, el gran desarrollo alcanzado demandaba la instalación de un hospital, el que se inauguró gracias a una colecta pública el 3 de septiembre de 1915, denominándose Juan F. Salaberry. Finalmente, el nombre Mataderos fue adoptado como denominación oficial con el aditamento de “Barrio del Gaucho Argentino”, según Ordenanza 18974. Nación: Nació como zona residencial del barrio donde sus viviendas y entorno presentan características arquitectónicas singulares que la distinguen legítimamente en nuestra Ciudad.

En homenaje al Resero del Mercado de Hacienda, P.Laurenz, P. Casella, L. Caruso, con la colaboración de Oscar Mármol, compusieron ANSELMO ACUÑA EL RESERO, una de las obras que integran el repertorio de Carlos Di Sarli y Roberto Rufino (28/5/1943)

COMO INTEGRARSE AL ROTARY CLUB NAON MATADEROS



ALBERTO SAENZ

Miembro del Rotary Club

desde el año 1989

El Rotary Club Naón Mataderos, fue y es actualmente integrado por los vecinos del Barrio, así como personas con vocación de servicio. Quienes consideren que pueden servir a la comunidad, pueden sumarse a nuestro Club, como miembros activos, para ello, basta ejercer una actividad lícita, tener voluntad de trabajar y desarrollar relaciones amistosas entre todos los integrantes.

Sin la amistad y la camaradería, nada se puede hacer, compartir una reunión de personas formadas en sus actividades y distinguidas por su aptitud de liderazgo, es la base para sumarse a nuestro Club, y desde el poder acceder a través de la organización a todos los Clubes Rotarios, por el simple hecho de ser miembro del Rotary Club Naón Mataderos.

Somos una organización NO GUBERNAMENTAL de personas de buena voluntad, donde cada Club decide en acuerdo de sus integrantes, qué objetivos se propone cumplir, pudiendo contar con el apoyo de otros Clubes o de Rotary Internacional por medio de la Fundación Rotaria.

Para ingresar a un Club Rotario, se debe contar con la decisión unánime de los miembros y para ello, quien sea invitado a sumarse, deberá participar de las reuniones que regularmente se realizan, en cuyo desarrollo podrá informarse de quiénes y cómo somos, qué hacemos y sobre qué bases y principios actuamos, de modo que al aceptar ingresar al Club quien así lo desee podrá conocer que sobre la base de la amistad y el compañerismo, es posible servir a la comunidad, pero además, saber que el grupo al cual se suma, estará atento para apoyarlo en el desarrollo de su vida familiar, laboral y social.

En las reuniones del Club, quien considere sumarse al mismo, podrá informarse sobre el origen, objetivos y principios rotarios, acciones locales, regionales e internacionales, organización de los Clubes dentro Rotary Internacional, acceso a la membrecía, desarrollo de la vocación de servicios basado en la amistad entre pares. Consideramos, que quienes reúnen esas cualidades y tienen inquietudes por mejorar el ámbito de nuestra comunidad pueden sumarse a nuestro Club y por ese medio a Rotary Internacional.



MENSAJE DE LA ASISTENTE DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO 4895

Licenciada en Psicología Irma Zurita

Asistente de Gobernador

Miembro del Rotary Club Barrancas de Belgrano

desde el año 2016

La Historia de Rotary en la Argentina tuvo su inicio el 8 de Noviembre de 1919, con la formación del Rotary Club de Buenos Aires, durante el año 1916, Heriberto Percival Coates, asumió la responsabilidad de formar Clubes Rotarios en América del Sur y así el 12 de Julio de 1918, se inauguró el Rotary Club de Montevideo, para al año siguiente formarse el primer Club Argentino, el cual desde entonces auspició y difundió las características de la organización basado en la vocación de servicio, que han permitido paulatinamente que la organización rotaria se encuentre desplegada en todo el territorio nacional desarrollando acciones en bien de la comunidad, procurando acercar soluciones ante problemas concretos de nuestras comunidades, especialmente ante catástrofes y conflictos, asumiendo la erradicación de la polio a nivel mundial y las acciones necesarias para que el agua insumo vital para la vida llegue a todos los habitantes del planeta.

Debo destacar, en este marco, que el Rotary Club Naón Mataderos, en Junio del año 2000, integró la Comisión Organizadora Anfitriona de la 91° Convención de Rotary International Argentina 2000, la cual reunió en la Ciudad Buenos Aires a rotarios de todo el mundo.

Como Asistente del Gobernador del Distrito 4895, saludo al Rotary Club Naón Mataderos, por sus acciones en bien de la comunidad, destacando que basan esas acciones en la amistad y el compañerismo, afirmando con convicción que seguirá cumpliendo con los objetivos que en esta síntesis con motivo de su 40 Aniversario demuestran su inquebrantable voluntad de servir a la comunidad, retribuyendo así lo mucho que esta nos depara en el marco de la solidaridad y mejor convivencia.

ACTIVIDADES DEL ROTARY CLUB NAON MATADEROS

PEDRO GALERA

Miembro del Rotary Club desde el año 1980.

Sería largo enumerar los trabajos realizados para la comunidad no tan solo en el Barrio de Mataderos, sino en muchos otros lugares del país, en todos los casos desarrollamos acciones concretas, honrando el lema «dar de sí, antes de pensar en sí». A largo de estos años el club se enfocó en diferentes proyectos de servicios:

PRESENCIA DEL CLUB EN ACTIVIDADES DEL BARRIO DE MATADEROS – El Club se hace presente en

los actos públicos que tienen lugar en la Feria de Mataderos, El Museo Criollo de los Corrales; asumiendo, junto a otras entidades del Barrio la organización de los actos conmemorativos de los 100 años del Barrio. Así como en el Izamiento de la Bandera Nacional el día 9 de Julio en el Mástil Principal ubicado en Av. De los Corrales, Coronel Cárdenas y Andalgalá.

FESTEJOS POR EL SESQUICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO – CARRERA DE REGULARIDAD: El Club organizó una Carrera de Autos basada en la Regularidad controlada. El recorrido partió del Mercado de Hacienda del Barrio de Mataderos, hasta la ruta de Acceso a Cañuelas Km.30; regresando por Ezeiza, luego Av. Gral. Paz y Av. De los Corrales, finalizando en el Mercado de Hacienda, donde luego de un asado de camaradería se formalizó la entrega de Premios en el Club Social Nueva Chicago.

EXPOSICIÓN DE AUTOS ANTIGUOS: Simultáneamente con la carrera de regularidad, tuvo lugar una exhibición de Autos Antiguos en torno al Monumento al Resero.

INTEGRAR CON SUS MIEMBROS LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ROTARIAS – Nuestro Club participa en los eventos organizados por la Gobernación de Distrito o Clubes Rotarios, a fin de promover y difundir las actividades de la Institución, tal como es el Stand Permanente que nos brinda la Asociación Amigos del Tranvía.

RECONOCIMIENTO A VECINOS Y DISERTANTES DISTINGUIDOS A EX COMBATIENTES DE MALVINAS – El club rindió homenaje, entregando medallas recordatorias a tres ex Combatientes de Malvinas, un soldado que intervino en el primer combate que se libró en Malvinas durante la toma de las Islas. Otro a un ex Combatiente Marinero del Crucero Gral. Belgrano que se encontraba a bordo en el momento de su ataque y posterior hundimiento. Y un tercer soldado que combatió en suelo malvinense.

A CARLOS ROTTEMBERG

Quien desde su niñez ha sido vecino de Mataderos, lugar desde el cual inició con pequeño equipo, en su juventud, la proyección de películas para niños y adolescentes, para paulatinamente desarrollar su actividad teatral en nuestra Ciudad, Mar del Plata y otros destinos del país desde hace 53 años.

AL DR. LEANDRO GOROYESKY

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Tecnología Educativa (INET) por su disertación en nuestra reunión del 10 de septiembre de 2019 sobre PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA

EL ROTARY CLUB NAON MATADEROS Y LA PLAZOLETA MONUMENTO A LA MADRE

Integrantes del Club Naon Mataderos con las autoridades comunales

En Diciembre de 2015, en el marco de los actos previstos por el Bicentenario de la Independencia Nacional, nuestro club propuso la restauración de la plazoleta delimitada por las calles Carhué, Manuel Artigas y la Av. Juan Bautista Alberdi, allí tiene su asiento el “Monumento a la Madre”, tras arduas gestiones para lograr que ese espacio pudiera recuperarse y obtener la autorización de la Legislatura de la Ciudad, se rediseñó el espacio, restaurando lo existente e incorporando juegos para niños y espacio de recreación para los mayores, iluminación artificial, además, de ubicar el espacio para el ascenso y descenso de pasajeros.

Anualmente, a las 18.30 horas del sábado previo al día de la madre, el Club junto a los vecinos y autoridades de la Comuna, rendimos justo homenaje a las madres, colocando una ofrenda floral por su silencioso y permanente esfuerzo en pos del bienestar de sus hijos y nietos.



1.- CULTURA Y EDUCACIÓN EN NUESTRO BARRIO

PATROCINIO DEL INTERCAMBIO DE JÓVENES VECINOS AL EXTERIOR

MARIA TERESA MONTEMARANO

Secretaria

Miembro de Rotary desde el año 2021

El Club patrocinó la participación de un joven vecino del Barrio de Mataderos en el Programa de Intercambio de Jóvenes con duración de un Año, que auspicia Rotary International. En esa ocasión viajó a Australia, donde tuvo oportunidad de representar no solo a nuestro barrio, sino a la República Argentina, al tiempo que perfeccionó sus conocimientos profesionales – en este caso – sobre derecho Internacional y Comparado. Al mismo tiempo, el Club recibió y alojo, en similares términos, a un estudiante de Australia.

BECAS ESCOLARES – Becas a jóvenes estudiantes del último año del ciclo escolar Primario y el Primero del Secundario por una cantidad de trece (13) participantes. La beca consiste en la compra de todos los útiles escolares necesarios para su desarrollo en clase, Equipo de Gimnasia, y Zapatillas (2 pares). Además de hacer un seguimiento del Alumno por parte de un integrante del club como tutor.

ENCUENTROS ESCOLARES – Encuentros Escolares de las Escuelas Públicas del Barrio de Mataderos para los alumnos del 7 grado bajo la supervisión de la Autoridad Escolar del Distrito, donde se desarrolla por los alumnos temas de Historia Argentina relacionados con la vida y obra del General José de San Marin y el Almirante Guillermo Brown. Entregando a los participantes Diplomas donde consta su participación y aporte a la cultura Nacional.

DONACIÓN DE LIBROS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS – Ante el cierre de una librería del Barrio, a pedido sus dueños, el Club se hizo cargo de la distribución en establecimientos educativos dependientes de la Ciudad, de numeroso material de lectura destinado a niños de jardín de infantes y educación primaria.

COMPUTADORAS – Donación de cinco computadoras a iniciativa de la Gobernación del Distrito mediante convenio con la empresa IBM, destinadas a la Escuela N° 20 de Recuperación dependiente del Distrito Escolar N° 20 ubicada en el Barrio Piedrabuena. Así como otras cuatro computadoras se entregaron a los Consejos Distritales de Educación de la Zona y a la Jefatura de la III Región de Educación Primaria de la Dirección de Escuelas de la Ciudad de San Justo, Pcia. de Bs. As.

DISTINCIÓN AL MEJOR COMPAÑERO – A lo largo de estos 40 años, mediante la entrega de una distinción, se destacó a los mejores compañeros de las Escuelas Públicas del barrio, siendo electos por sus propios compañeros y docentes.

TORNEOS DE AJEDREZ- En la plaza principal de la “Zona de Naón”, durante varios años consecutivos, se desarrollaron partidas de Ajedrez Simultáneas para los Jóvenes de hasta 16 Años con la participación de Maestros del Ajedrez. Donde además, se hizo el tratamiento de superficies y pintura de os os juegos para niños gracias al aporte de integrantes del club.

ENCUENTRO CON ESCRITORES – Con el auspicio de la Confitería San José y la colaboración de la Comuna 9, nuestro Club invitó a la comunidad a compartir un encuentro con escritores, durante el mismo prestigiosos autores nacionales como escritores Mabel Fontau, Ramona Díaz y Sebastián Jorgi. Moderador Carlos Viviani dio lectura a cuentos, relatos y sonetos de su autoría.

CONCURSO FOTOGRÁFICO – Organizado por el club bajo la temática LIBERTAD, HISTORIA, BELLEZA,

NATURALEZA, ATARDECERES y ALEGRÍA, numerosos vecinos del barrio participaron del concurso, recibiendo el primer premio entradas para la obra teatral TOC TOC – tras la intervención del jurado – Yolanda Olmedo, gentileza de nuestro Miembro Honorario, Carlos Rottemberg.



CONFERENCIA NEUROCIENCIA, EMOCIONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL A BENEFICIO DEL

APRENDIZAJE

El Club Naón Mataderos, junto a los Rotary Club “CABA” y “San Fernando”, organizaron a pedido del el

Comité Distrital de Servicio a la Comunidad, dependiente de la Gobernación del Distrito 4895, la Conferencia Educativa destinada a Docentes y Profesionales relacionados con la Neurociencia, Emociones e Inteligencia Artificial, a cargo de la Docente Laura Lewin, el Ing. Juan María Segura y el Dr. Roberto Rosler.

BAR GLORIAS ARGENTINAS Y CINE EL PLATA – “MÚSICA INOLVIDABLE» – Auspiciamos Conciertos

de Música Lírico Popular con la presencia de la soprano Eugenia Castro, el tenor Néstor Yoan, acompañados al piano por Ezequiel Dalairac, junto a la presentación y comentarios a cargo de Lidia Boggiano. Durante las galas musicales se interpretaron las obras más sobresalientes de todos los tiempos y de distintos géneros, con un breve comentario previo que promueve una mejor comprensión histórica y cultural de cada una de ellas.



2.- ACCIÓN SOCIAL EN NUESTRA ÁMBITO DE ACTIVIDAD ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL CUARTEL DE BOMBEROS DEL BARRIO

En terrenos del ex Mercado de Hacienda, sobre la Av. Lisandro de la Torre, tiene asiento el Cuartel de Bomberos dependiente de la Ciudad, ante la necesidad de ampliar sus instalaciones, nuestro Club colaboró realizando el cálculo técnico para construir la losa de hormigón, además de aportar cemento portland y la piedra partida necesaria.

ILUMINACIÓN Y PINTURA DE LA RECOVA DEL EX MERCADO DE HACIENDA DE LINIERS – El Club, junto al ex Mercado de Hacienda de Liniers, restauraron la recova que circunda al Monumento al Resero, además de encarar el tratamiento de las superficies, pintura e iluminación del Museo Criollo de los Corrales.

RECUPERACIÓN DE GUARDAPOLVOS – Iniciativa que permite recuperar Guardapolvos que utilizan los

alumnos del 7° grado, que tras ser reacondicionados, son entregados a los establecimientos escolares que los requieren. Los alumnos donantes reciben un Diploma de Reconocimiento a su aporte solidario.

VACAS MECÁNICAS – Durante la crisis del año 2001/2002, el Rotary Club de Rímini, Italia, donó 20 Máquinas de Acero denominadas Vacas Mecánicas, mediante la cual al cargarle Porotos de Soja, genera Leche de soja y la Melaza destina a la confección de milanesas de ese producto. Nuestro club obtuvo cuatro máquinas, las cuales fueron asignadas a centros comunitarios y/o entidades religiosas donde disponían de comedores abiertos a la comunidad.

RELEVAMIENTO – JARDÍN DE INFANTES INTEGRAL (J.I.I.) N° 10 – DISTRITO ESCOLAR 19.

Dependiente del G.C.B.A. – Este establecimiento cubre las necesidades básicas insatisfechas de 280 alumnos. Tras el relevamiento realizado, se determinó que era necesario encarar el tratamiento de superficies, su pintura, así como remediar los juegos ubicados en el espacio de recreación, el Club obtuvo y entregó los insumos necesarios para permitir a los niños jugar sin riesgo de accidente. El tratamiento de las superficies y pintura fue ejecutado por las docentes y padres de la comunidad

educativa.

ASISTENCIA AL DESARROLLO DE LA ESCUELA GRANJA EN OBERÁ MISIONES – Un joven maestro,

vecino del Barrio de Mataderos, fue designado en esa Localidad de Misiones como Maestro Rural, conociendo de nuestras actividades se acercó y planteó las enormes necesidades que esa escuela ubicada en el interior del monte misionero tenía. Con el acuerdo del Rotary Club de Oberá y el apoyo de la Gendarmería Nacional, nuestro Club reunió diversos materiales de construcción para que los niños contarán con aulas y lugares de estadía durante la semana, completando el envío con un grupo

electrógeno.

RELEVAMIENTO INTEGRAL DEL HOGAR SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE CAÑUELAS PCIA. DE BS.

AS. – El Hogar asiste a personas de edad avanzada, sin recursos, siendo administrado por vecinas de la Ciudad de Cañuelas que conformaron al efecto una Asociación Civil. Requerida nuestra asistencia, los profesionales en diferentes materias, relevaron íntegramente el establecimiento, así como, las cuestiones contables, administrativas, médicas y legales, elaborando un programa de acción; además de aportar ante necesidades concretas, una heladera con freezer, una cocina industrial, junto a lotes de medicamentos y ropa destinada a los adultos mayores.

3.- SALUD – HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN F. SANTOJANNI

RAUL FRANCISCO COUTO

Clínica Médica – Médico Legista

Miembro de Rotary desde el año 2011

Mantenemos una permanente colaboración con el Hospital Donación Francisco Santojanni, y sus siete salas periféricas, a través de la entrega de aparatos de usos médicos, elementos ortopédicos y el aporte de ajuares a las madres de los recién nacidos de su maternidad. Además, de rediseñar el Sector Odontología, incorporando boxes de atención y la sede de atención al público de ese servicio que incluyó un llamador de turnos electrónico. Durante la pandemia de Covid 19, el Club donó 5 máscaras de protección ocular destinadas al personal de la Guardia de Emergencias.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ – El Club realizó las gestiones para ingresar al país

dos contenedores con una donación de camillas de última generación. Un paciente de nacionalidad estadounidense, debido a una afección que se descubrió durante su estadía en la Ciudad, fue internado en ese nosocomio y en forma gratuita pudo recuperar su salud. Al retornar a su Ciudad New York, logro la donación de esas camillas. Por esas gestiones nuestro Club fue designado Miembro Titular Honorario de la Asociación Científica Hospital General de Agudos Enrique Tornú.

HOSPITAL DE REHABILITACIÓN MANUEL ROCA – Gracias a la subvención compartida conjuntamente con el Rotary Club de Villa Luro y el Rotarac del Rotary Club de Flores, entregamos al Hospital el primer equipo Video Fibrolaringoscopia arribado al país; siendo destinado al Departamento de Fonoaudiología con la finalidad de realizar estudios de alta complejidad.

TABLEROS DE ASISTENCIA PARA NIÑOS QUE PADECEN PARÁLISIS CEREBRAL – Junto al Rotary

Club Colegiales, mediante acciones de promoción y concientización, se lograron los fondos necesarios para desarrollar los Tableros de Asistencia que permiten a los niños que sufren parálisis cerebral transmitir sus necesidades comunicándose por medios electrónicos con su grupo más cercano.

DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019 – El Rotary Club Naón Mataderos, mantuvo su actividad

mediante reuniones virtuales y en ese marco, con el auspicio de la Gobernación del Distrito 4895, disertó el Dr. David Barbieri; Médico emergentólogo, Jefe de Sección Operativa del Instituto del Trasplante sobre los “VALORES PROFESIONALES Y HUMANOS DURANTE EL COVID”.

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DEL COLESTEROL – ¿Qué es el colesterol? Una sustancia grasa

que se procesa en el hígado, como consecuencia de la ingesta de alimentos y bebidas. Es fundamental para nuestra vida, permitiendo a nuestro cuerpo formar membranas de las células, las hormonas y la bilis. El organismo, haciendo una vida sana, transporta esa sustancia grasa permitiendo desarrollar nuestras actividades.

El problema con el colesterol radica en el exceso de esa sustancia grasa que se acumula en nuestra sangre, pudiéndose comprobar mediante análisis de laboratorio, que el exceso en 250 mg/l es una señal de alarma, que requiere de control médico.

CAMPAÑA CONTRA EL TABAQUISMO – Con anterioridad al dictado de normas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, destinadas a alertar y prohibir en determinados espacios públicos el consumo de cigarrillos, nuestro Club realizó actividades para concientizar sobre los efectos nocivos de ese consumo, distribuyendo calcomanías donde se aconsejaba que en lugares públicos cerrados no se fumase.

CURSOS PARA DETECTAR Y CONCIENTIZAR SOBRE LAS SECUELAS DEL COVID 19 EN LA

SALUD MENTAL – Han sido diseñados para orientar a los diferentes actores sociales de nuestras comunidad sobre cómo detectar y encarar las secuelas de la pandemia del Covid 19, en la salud mental. Los integrantes del Subcomité de Salud Mental del Club, desarrollaron las bases sobre las cuales se imparten los cursos en forma gratuita.

ENTREGA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA SALUD Y EDUCACIÓN – El Club difunde y

colabora – mediante acuerdos establecidos- con las actividades desarrolladas por diferentes entidades sin fines de lucro, tales como:

ROTARY CLUB DE OBERÁ MISIONES – insumos médicos y para educación.

ROTARY CLUB DE ROJAS – envío de audífonos para vecinos de esa ciudad.

INSTITUTO SAN JOSÉ DE FLORES ASOCIADO AL CARISMA DE LA SALLE, DURANTE SUS VIAJES MISIONALES “LASALLANOS A LA PUNA, LA MISIÓN CONTINÚA” HOGAR DE ANCIANOS SAN JOSÉ DE LA CIUDAD CAÑUELAS

4.- ASISTENCIA Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ENTIDADES

SIN FINES DE LUCRO



Juan Vivado – Ingeniero Civil

Miembro de Ratary desde el año 2025

Mediante los medios de comunicación y contactos establecidos, el Club difunde y colabora con las actividades desarrolladas por diferentes asociaciones sin fines de lucro, que proponen mantener viva la memoria de las actividades que hicieron al desarrollo del Barrio de Mataderos y la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, acordamos promocionar sus encuentros, abiertos a la comunidad, tal como lo hacen entre otros:

. EL MUSEO CRIOLLO DE LOS CORRALES

. ASOCIACIÓN AMIGOS DEL TRANVÍA

. CIRCULO FERROMODELISTA OESTE

. CLUB ARGENTINO DE MODELISMO NAVAL A ESCALA

. CLUB AMIGOS DEL TORINO Y DE LOS ROTARY CLUBES VECINOS VILLA LURO



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 2024 / 2025 A SOLICITUD DE ROTARY INTERNACIONAL – CURSOS PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DEL COVID 19

Rodolfo S. H. Bianchi

Vicepresidente 2024/2025

Miembro de Rotary desde el año 1983.

– En el periodo 2023 / 2024, se aconsejó a los Clubes Rotarios de todo el mundo, dedicar por primera vez en la historia de la organización, recursos para detectar y paliar en el ámbito de su zona de acción, los efectos que generó la pandemia del COVID 19. Todos en mayor o menor medida, hemos visto afectada nuestra psiquis y sus efectos sobre nuestras conductas sociales. Durante los primeros meses de la pandemia, abruptamente, debimos asumir el aislamiento social, con la pérdida de contacto con nuestros seres queridos; sumando a ello una radical transformación de los medios de producción, comercio y comunicación. La tecnología, suplió el trato personal, en un primer momento niños y mayores, quedaron aislados, lejos de los afectos, del trato personal, en sus actividades educativas, laborales, profesionales y sociales; todo se canalizó desde entonces y en gran medida por medio de plataformas electrónicas. Millones de personas, de un momento a otro, vieron alteradas sus rutinas y hábitos, obligados a mutar a nuevas formas de convivencia, dándose la paradoja de estar conectados

con personas de los lugares más distantes, al tiempo que estaban impedidos del contacto físico con sus familiares, amigos compañeros de trabajo, clientes y proveedores. La pandemia, sin preaviso, cambió el modo de convivir, nuestra psiquis quedó sometida a una inesperada situación; sus efectos podemos verlos diariamente en nuestro ámbito de acción, o a través de los medios de comunicación.

Los rotarios cuentan con experiencia para movilizar recursos humanos y materiales ante situaciones de crisis, y esta es una situación que requiere ser encarada dedicando tiempo y esfuerzo constante. Por ello, elaboramos el Programa de Capacitación destinado a difundir principios básicos para detectar y encaminar a personas que requieren asistencia psicológica.

DIA DEL NIÑO – Con motivo del mes del niño, el Sábado 17 DE Agosto de 2024, de 15.00 a 18.00, con entrada libre y gratuita, en la sede de la Asociación Amigos del Tranvía, sita en la calle CENTENERA 777, CABA, se organizó junto al Circulo Ferromodelista Oeste y el Club Argentino de Modelismo Naval a Escala, una exposición sobre la historia de los ferrocarriles, buques y artefactos navales, así como viajar en los tranvías históricos que mantiene en funcionamiento la Asociación. Ya en 2025, junto al Club Amigos del Torino tendrá lugar en el Monumento al Resero una exposición de rodados de esa marca, del Ford Taunnus y otros rodados emblemáticos de la historia automovilista nacional.

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ROTARIAS – Cabe destacar, que esa Asociación, nos ha distinguido,

facilitando un espacio permanente para difundir las actividades rotarias del Club y nuestro distrito, en ocasión de sus actividades mensuales abiertas a la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Del mismo modo, gracias al medio que integra Radio Frecuencia Zero (FM 92.5) y el Noticiario Sur en sus versiones digitales y en papel, podemos difundir las actividades del Club y del Distrito 4895 que integramos.

DIA DE LA MADRE – Homenaje al Día de la Madre en la Plazoleta ubicada en la intersección de las calles Carhué, Manuel Artigas y Av. Juan B. Alberdi, el sábado 19 de octubre de 2024, a las 18.00 hs.

INSUMOS MEDICOS – Envío de medicamentos destinados a las salas de salud del interior del país (Pcia. de Bs. As., Jujuy y Misiones), cuyo valor superó los $ 12.000.000.-

ACTIVIDADES CONJUNTAS CON CLUBES ROTARIOS – Promoviendo actividades vinculadas a la salud y educación, así como impulsando el inicio de las obras del Túnel Vehicular de la calle Yrigoyen, el cual permitirá una rápida vinculación entre Mataderos y los barrios adyacentes próximos ubicados en la zona noroeste de la Ciudad.

PRIMER CURSO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – Junto a los Clubes referidos, en forma gratuita, el

Licenciado Osvaldo Lazatti, brindó el 16-5-25, el primero de varios cursos destinados a informar y permitir la debida utilización de estas máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana (definición de la Unesco)

GUARDAPOLVOS – Iniciativa que permite recuperar los Guardapolvo que usaban los alumnos del 7 grado, que tras ser reacondicionados, son entregados a los establecimientos escolares que los requieren.

CONMEMORANDO LOS 40 AÑOS DE LA FUNDACION DEL CLUB – Durante el 2025, en el mes de Mayo

se iniciarán – en forma gratuita y mediante zoom – los cursos sobre “Inteligencia Artificial Generativa” y con motivo del “Día del Niño”, el sábado pevio a esa fecha, durante la mañana, tendrá lugar la exposición en el Monumento al Resero, con la colaboración el Mueso de los Corrales, la exposición de automóviles Torino, Taunnus y Cupecitas, permitiendo a los más chicos conocer la historia del automóvil en la Argentina. Finalmente, celebraremos nuestro aniversario con una cela en el Restaurante “SANOS PLACERES ARGENTINOS S P A”, Av. Larrazabal 1.400, Mataderos, CABA, el 3 de Junio de 2025, a las 20.00 hs.

A quienes nos han distinguido dando lectura a éste suplemento, seguramente se preguntarán, en definitiva ¿Qué es Rotary?

“Es una Institución de Servicio, integrada por personas que tienen un alto propósito de servir a la

humanidad, alentando en toda ocupación digna elevadas normas de ética y contribuyendo al desarrollo de la buena voluntad, mediante la amistad y el compañerismo”. Concluimos, destacando que la fortaleza del “Rotary Club Naón Mataderos”, se sustenta en los principios rotarios, en un elevado grado de compromiso y pertenencia, basado en la amistad y todo lo que ella implica. Es nuestro objetivo enriquecer nuestra organización fijando objetivos al servicio a la comunidad. Hoy a 40 años de la fundación del club, nos sentimos orgullosos de integrarlo, conmemorando nuestra amistad y compañerismo; recordando los trabajos y acciones cumplidas, imaginando que pronto sumaremos nuevos vecinos y amigos a esta organización de alcance mundial, renovando nuestro compromiso de “DAR DE SÍ, ANTES DE PENSAR EN SÍ”.

Vivimos con inmensa felicidad éste presente y estamos comprometidos con el futuro del Barrio de Mataderos. No caben dudas que el objetivo de quienes fundaron el club, se ha cumplido como lo demuestran los 40° años transcurridos.

AGRADECIMIENTOS

Finalmente, nuestro sincero y especial recuerdo para los miembros del Club que hoy no pueden acompañarnos, nuestro especial agradeciendo a nuestras familias, que no tan solo nos han comprendido, sino que nos han acompañado con su apoyo en el servicio a la comunidad, en la cual hemos nacido y formado en base al ejemplo de muchos vecinos que sin saberlo son rotarios del corazón. Así como a las autoridades de la Comuna 9 por su apoyo en la difusión de nuestras actividades. A todos nuestros auspiciantes GRACIAS por valorar la importancia de nuestra organización, resumiendo 40 años de actividad ininterrumpida. Por último, debemos AGRADECER la colaboración prestada por el MUSEO DE LOS CORRALES, CLUB AMIGOS DEL TORINO y el Restaurante “SANOS PLACERES ARGENTINOS – S P A”, así como al NOTICIARIO SUR Mensuario de Distribución Gratuita en formato papel y digital, así como a la RADIO FRECUENCIA ZERO (FM 92.5), por permitir la difusión de este mensaje; así como su inestimable asesoramiento y colaboración para desarrollar Suplemento.

Dr. Norberto R. R. Nocera

Presidente – Rotary Club Naón Mataderos 2024/2025