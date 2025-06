Un nuevo estallido económico se está gestando en Argentina

Mientras se mantiene artificialmente estable el tipo de cambio oficial, crece la preocupación por la acelerada salida de dólares del país, el incumplimiento de metas con el FMI y la falta de confianza de los inversores internacionales. La combinación de atraso cambiario, déficit oculto y tensiones políticas podría desembocar en una nueva crisis económica después de las elecciones.

En comunicación con Frecuencia Zero, el economista José Castillo, explica que no dejar que el dólar suba al ritmo de la inflación argentina es insostenible a largo plazo, no sólo porque ilusiona a los ciudadanos que creen que la economía se encuentra estable sino que también genera una olla a presión que puede estallar en cualquier momento en una fuerte devaluación de la moneda. “La estabilización basada en planchar el tipo de cambio no iba a funcionar.» adhiere Castillo.

La preocupación por una estallida económica se intensifica luego del reciente informe del banco J.P. Morgan donse se le sugiere a los inversores salir de Argentina lo antes posible para poder salvarse. Esta advertencia le recuerda a muchos ciudadanos el escenario previo a la gestión de Mauricio Macri.

“Todos están advirtiendo que esto no va para ningún lado, menos el Ministro de Economía y dos amigos.” sentencia el economista.

