«Al folclore hay que respetarlo»

Pedro Berreta, músico y autor argentino, que en su repertorio le rinde homenaje a los grandes autores del folclore nacional como josé Larralde y jorge Cafrune, y que se moldea en la viola escuchando a los grandes guitarristas nacionales juan Falú y cacho Tirao, pasó por Salí de Ahí.

En tiempos donde algún trasnochado se rie del folclore, Pedro manifiesta devoción por la cultura nacional, por la patria, y entre tantas cosas detalló como fue su amistad con Ricardo Iorio, «fui a su casa a verlo, y nos pasamos la noche cantando temas de Larralde y algunos tangos», dijo.

Tenes la chance de recorrer su musica a través de su canal de YouTube

