Duras críticas de Osuna al informe de Francos en el Congreso

Durante la semana más caliente de la gestión de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados un nuevo informe de gestión en una sesión marcada por las chicanas, la ausencia de más de un centenar de legisladores y el trasfondo de los escándalos por el fentanilo contaminado y las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Lejos de brindar precisiones sobre la economía y la situación social, el funcionario optó por calificar a lo sucedido con Spagnuolo como una “operación política” y apuntó contra sectores opositores.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la diputada entrerriana Blanca Osuna, de Unión por la Patria, consideró que la exposición de Francos fue “la más patética presencia de un jefe de Gabinete en la Cámara”, ya que no ofreció respuestas concretas a los interrogantes presentados por la oposición. Según la legisladora, quedaron sin contestar cuestiones centrales como la deuda, la obra pública, la salud, la educación y el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que los escándalos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales atravesaron sin respuesta la sesión.

Osuna también cuestionó la decisión del oficialismo de anticipar un nuevo veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia Pediátrica, al igual que a la norma vinculada a la discapacidad. Para la diputada, los argumentos fiscales que esgrime el Ejecutivo carecen de solidez y evidencian “la voluntad de destruir derechos básicos como la educación y la salud”.

Asimismo, destacó que desde su bloque se impulsa la conformación de una comisión investigadora sobre la tragedia del fentanilo, que ya dejó 96 muertos. Por otro lado, no descartó que se avance en una comisión similar respecto a los audios de Diego Spagnuolo, aunque sostuvo que, en primer lugar, se insistirá con la interpelación del ministro de salud, Mario Lugones, y del interventor de la ANDIS.

Finalmente, la legisladora advirtió que el clima de violencia política que se vive en el Congreso se origina en la propia figura del presidente Milei, a quien acusó de instalar un discurso agresivo y de “no tener apego al cumplimiento de las leyes”. En ese marco, Osuna remarcó que la crisis social y económica se profundiza y que “los hechos de corrupción y el incumplimiento institucional del Ejecutivo deberán rendir cuentas ante la Justicia”.