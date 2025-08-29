Economía

El Banco Central eleva los encajes y complica la actividad económica

El Banco Central dispuso un nuevo incremento de los encajes que deben mantener los bancos, que a partir de septiembre treparán al 53%. La medida busca contener la presión cambiaria y asegurar financiamiento para el tesoro mediante la integración de esos encajes con títulos públicos en pesos. Sin embargo, economistas advierten que la estrategia puede enfriar aún más la economía al restringir los préstamos y encarecer el crédito.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, José Castillo sostuvo que esta decisión no responde a una política prudencial, sino a la necesidad del gobierno de evitar que los pesos se vuelquen al dólar. “El Banco Central inmoviliza recursos de los bancos para que no circulen y presiona al sistema financiero a comprar bonos del tesoro. Esto no es un resguardo para los ahorristas, es una forma de sostener artificialmente el tipo de cambio”, señaló.

El economista advirtió que esta estrategia tiene consecuencias directas sobre la actividad económica: menos liquidez, tasas de interés más altas y un mayor freno en el consumo y la inversión. Según Castillo, el Ejecutivo está llevando a la economía “a un límite extremo” con riesgo de desembocar en escenarios de crisis conocidos en la historia argentina, como un default, un corralito o una fuerte devaluación.

