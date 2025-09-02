Política

Prohibición de audios de Karina Milei reaviva debate por la libertad de expresión

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad2 septiembre, 2025
0 55 1 minuto de lectura

La Justicia federal en lo Civil y Comercial N° 5, a cargo de Alejandro Patricio Maraniello, ordenó de manera provisoria y excepcional el cese de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La medida, dictada a pedido del Poder Ejecutivo, fue presentada como una cautelar destinada a “proteger la intimidad, el honor y la seguridad institucional”, aunque el magistrado remarcó que no implica instaurar un “bozal legal”. El oficio fue librado también al ENACOM para comunicar la decisión a todos los medios de comunicación.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Fernando Stanich, miembro de la Comisión de Libertad de Expresión de FOPEA, consideró la decisión como “bochornosa” y “un papelón institucional”. Señaló que el fallo es inconstitucional porque contradice al menos tres artículos de la Constitución Nacional y varios tratados internacionales. Además, criticó que el juez haya ordenado la prohibición sin siquiera analizar el contenido de los audios y remarcó que no se trata de cuestiones de la vida privada, sino de asuntos vinculados a la vida institucional y política del país.

Stanich advirtió que no hay vulneración a la intimidad ni a la seguridad nacional, dado que los audios hacen referencia al manejo del poder y a internas partidarias. “Los funcionarios públicos tienen un margen reducido de privacidad, porque son figuras expuestas voluntariamente”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la medida constituye censura previa, prohibida por la Constitución, salvo en casos que involucren a niños o adolescentes.

Por último, destacó que FOPEA ya emitió un pronunciamiento en rechazo a la resolución y analiza alternativas legales junto a otras organizaciones de la sociedad civil. Incluso adelantó que el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de un pedido de audiencia para denunciar la hostilidad y el acoso judicial contra periodistas en Argentina. “No se trata de nombres propios, sino de defender un derecho fundamental que garantiza todos los demás: la libertad de expresión”, concluyó.

Escuchá la entrevista con Fernando Stanich en FRECUENCIA ZERO y compartí.
Etiquetas
Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad2 septiembre, 2025
0 55 1 minuto de lectura
Photo of Nicolás Castillo Abad

Nicolás Castillo Abad

Publicaciones relacionadas

PUNTERA DEL FPV ACUSADA POR LA TOMA DEL PREDIO DE LA VILLA 20

17 octubre, 2014

«El hipermercado se convirtió en un negocio inmobiliario»

24 septiembre, 2019

Nuevo préstamo para el saneamiento del Riachuelo

23 octubre, 2019

Kicillof toma distancia del Pacto de Mayo

6 marzo, 2024

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados Lucas Sebastian Daruich | Manuel Artigas 5952 1° piso CABA | 4682-3122 | diario@noticiariosur.com.ar | DNDA RL-2025-86939276-APN-DNDA#MJ
Botón volver arriba