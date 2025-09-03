El gobierno interviene en el dólar

En medio de la crisis política que atraviesa el gobierno de Javier Milei y frente a la presión del mercado que ya no responde a las altísimas tasas en pesos, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el Tesoro comenzará a vender divisas para contener el tipo de cambio. La medida, avalada por el FMI, implica un giro drástico en la estrategia oficial, ya que supone el fin del esquema de bandas de flotación acordado con el organismo internacional y habilita una intervención directa para frenar la escalada del dólar.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Agustín Etchebarne, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que la decisión representa un cambio de reglas de juego y respondió al contexto de volatilidad preelectoral. “Este esquema no puede sostenerse en el largo plazo: las tasas son insostenibles, afectan a las pymes y al consumo, y el Tesoro no puede pagar una deuda con este nivel de interés”, afirmó.

Etchebarne advirtió que el uso de dólares para frenar la escalada del tipo de cambio genera tensiones adicionales, porque esos mismos fondos no podrán aplicarse al pago de deuda. “Lo que mejora de un lado, empeora del otro”, explicó, y consideró que los mercados reaccionaron en consecuencia, con caídas en bonos y ADRs. De todos modos, relativizó el impacto de la medida y lo circunscribió al corto plazo, a la espera de los resultados electorales.

Finalmente, señaló que el gran desafío del gobierno tras las elecciones será recuperar credibilidad. “El problema de cambiar las reglas es que se pierde confianza. Lo que hace falta ahora es claridad en el rumbo y un acuerdo político más amplio para impulsar reformas estructurales. Sin inversiones, Argentina no puede crecer”, concluyó.