Los alimentos aliados de tu cerebro

Natalia Arena10 septiembre, 2025
Los alimentos pueden mejorar el estado de ánimo, agudizar la memoria y ayudar a que el cerebro funcione de manera más eficiente.

Según explicó en Frecuencia Zero, Laura Iermoli, Licenciada en nutrición, la salud mental y la dieta están vinculadas, para esto citó una anagrama- cada letra representa un grupo o un alimento- en idioma inglés los «Brain Foods».

Con la B, los beans (porotos); la R de rainbow (arcoiris) sumar más colores con frutas y verduras a la dieta; la A representa a los antioxidantes, es decir todo aquello que tiene vitamina C, la N de nutrientes esenciales que pueden rastrear los profesionales de la salud y por ultimo dieta equilibrada y sueño.

