El Presupuesto 2026 llega en medio de dudas y presiones del FMI

En un contexto de fuerte incertidumbre económica y con la necesidad del Gobierno de retomar la iniciativa política tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei presentará esta noche, a través de una cadena nacional grabada desde la Casa Rosada, el Presupuesto 2026. El mensaje buscará ratificar el compromiso con el déficit cero y el ajuste fiscal, en consonancia con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige un mayor superávit y un marco ordenado de proyección económica.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo recordó que la administración libertaria lleva casi dos años gobernando sin presupuesto propio, lo que le permitió manejar las cuentas con amplia discrecionalidad. “Tengo dudas de si siquiera existe un presupuesto escrito, porque Milei viene funcionando con DNU y sin límites claros. Presentar un plan ahora podría responder más a la presión del FMI que a una convicción política del Gobierno”, explicó.

Castillo sostuvo que, más allá del cumplimiento de las metas fiscales, el organismo internacional observa con preocupación la falta de acumulación de reservas y la debilidad del equipo económico. “El Fondo ve que el ajuste se sobrecumplió, pero el gran problema está en la parte cambiaria y monetaria. No hay señales de confianza para los mercados ni salida al cepo, y eso limita cualquier perspectiva de inversión”, señaló. En ese sentido, destacó que la exigencia de contar con un presupuesto responde a la necesidad de mostrar una hoja de ruta mínima que ordene la política económica hacia 2026 y 2027.

De cara al mensaje presidencial, Castillo advirtió que los números proyectados podrían carecer de sustento técnico. “Es probable que se presenten unas planillas con cifras dibujadas sobre dólar e inflación, como ha ocurrido históricamente, pero la realidad es que no hay margen para improvisar. El Gobierno enfrenta recesión, tensiones cambiarias y presiones del FMI. Habrá que ver si Milei logra transmitir fortaleza al establishment financiero o si la cadena nacional queda en una mera formalidad”, concluyó.