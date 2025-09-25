Milei llevó su discurso de motosierra a la ONU y cosechó críticas

El presidente Javier Milei habló en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas con un mensaje cargado de críticas al organismo internacional. El mandatario cuestionó la “hipertrofia burocrática” de la ONU, acusó al multilateralismo de priorizar el presente a costa del futuro y llamó a aplicar una receta de recorte del gasto público como la que impulsa en la Argentina. También reclamó por la soberanía de Malvinas y se alineó con la agenda del presidente estadounidense Donald Trump.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la politóloga y analista internacional Fiamma Tognoli sostuvo que el discurso de Milei fue “una continuidad del que había dado el año pasado” y remarcó que mostró un claro alineamiento con Estados Unidos e Israel. “Repitió sus críticas al multilateralismo, a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trasladando su prédica por el Estado mínimo al plano internacional”, explicó. En ese marco, destacó que Milei pidió que los países reduzcan el gasto público y cuestionó la falta de consecuencias para las políticas “derrochadoras” dentro de la ONU.

La especialista también señaló que el presidente argentino llamó a la ONU a dejar que los Estados resuelvan sus propios problemas, interviniendo solo en casos extremos. “Es irónico porque Estados Unidos históricamente ha intervenido en asuntos internos de otros países, pero Milei replicó ese planteo de dar más autonomía a los Estados”, observó. Tognoli añadió que, a pesar de su alineamiento con Israel, Milei no se expresó de manera contundente sobre la guerra en Gaza, aunque sí condenó los ataques contra la embajada israelí y la AMIA, e insistió en la liberación de rehenes.

Por último, Tognoli destacó que el tono del presidente fue más moderado que en ocasiones anteriores, en contraste con discursos incendiarios como el de Davos. “Se está intentando mostrar como alguien más pragmático en el plano internacional, presentándose como líder de una reforma económica sin precedentes. Eso hizo que su intervención generara menos repercusión que la de otros mandatarios, y el auditorio luciera con menos presencia”, concluyó.