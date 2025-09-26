El dato de pobreza del INDEC enfrenta fuertes cuestionamientos

La publicación de los datos de pobreza e indigencia del INDEC para el primer semestre de 2025 abrió un fuerte debate en el plano político y académico. El organismo informó que la pobreza en los principales centros urbanos se redujo al 31,6% y la indigencia al 6,9%, cifras que contrastan con el 52,9% y 18,1% registrados un año atrás. Sin embargo, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA cuestionaron la magnitud del alivio social reflejado en los números oficiales y advirtieron que las mediciones sobrerrepresentan la mejora real en los sectores más vulnerables.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, José Castillo sostuvo que el dato oficial del 31,6% de pobreza “no es tal”, ya que se calcula sobre una canasta básica que sigue atada a patrones de consumo de principios de los 2000 y no refleja la realidad de los hogares populares. Según explicó, la baja de la inflación impactó en la medición de ingresos y permitió mostrar una caída de diez puntos, pero eso no implica una mejora estructural. “Estamos trabajando con una canasta desactualizada que genera un problema mes a mes con la medición de la inflación y que directamente no sirve para medir quién es pobre y quién no”, afirmó.

El economista advirtió que medir la pobreza solo por ingresos, en un contexto de gran volatilidad como el que atraviesa el país, ofrece un panorama parcial y poco representativo. Señaló que muchas familias pueden experimentar un leve repunte en sus ingresos formales o informales en un mes determinado, pero ello no modifica su situación estructural: pérdida de empleo, reducción del poder adquisitivo, mudanzas forzadas o limitaciones en el acceso a la educación. “La pobreza bajó porque bajó la inflación, pero al mismo tiempo hay un deterioro muy fuerte en la parte de ingresos y gastos”, agregó.

Castillo coincidió con la crítica de la UCA en torno a que los datos del INDEC subestiman la pobreza real, que rondaría el 40% si se corrigen las distorsiones metodológicas. También alertó que, pese a los números favorables del primer semestre de 2025 frente al colapso inflacionario de 2024, la situación de los trabajadores y sectores populares continúa siendo muy frágil. “Nadie podría decir que un trabajador del Estado hoy es menos pobre que hace un año”, remarcó, subrayando que la estadística oficial debe ser leída con cautela para no perder de vista la realidad cotidiana.