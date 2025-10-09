Solano advierte una fuerte devaluación tras las elecciones

Los argentinos están a 17 días de volver a acudir a las urnas para elegir a sus representantes nacionales en el Congreso. De esta forma, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad apuesta a fortalecer su presencia en el Legislativo, donde pone en juego una de las dos bancas con las que ya cuenta. Su candidato por la Ciudad, Gabriel Solano, actual legislador porteño, aseguró que el espacio atraviesa “el mejor clima político de los últimos veinte años” y que el electorado valora la coherencia de la izquierda frente a la crisis económica y social.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Solano sostuvo que la Argentina “tiene una deuda impagable” y cuestionó los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional impulsados por los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. “Esa deuda no generó inversión ni crecimiento, fue para financiar fuga de capitales. No se puede pagar al FMI y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los jubilados, la universidad o la ciencia”, afirmó. También anticipó que, tras las elecciones, podría producirse “una devaluación brutal” con impacto directo en los salarios y las jubilaciones.

El dirigente del Partido Obrero consideró que el Congreso funciona como una “gran tribuna política” y defendió la necesidad de construir una alternativa de poder desde los trabajadores. “Queremos una fuerza que gobierne la Argentina. No es un diputado más o uno menos: es cambiar de raíz este régimen”, expresó. En ese sentido, propuso que el comercio exterior pase a manos públicas para evitar la especulación de las grandes exportadoras.

En concreto, Solano llamó a votar al Frente de Izquierda como una herramienta para enfrentar los ajustes. “No vamos a votar la reforma laboral de Milei, ni la provisional o impositiva; no vamos a hacer lo que hace la CGT o los gobernadores que van y negocian por dos mangos y aplican la motosierra en sus provincias”, concluyó.