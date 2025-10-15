El equilibrio financiero que define la supervivencia de una pyme

En tiempos de inflación, cambios de costos y elecciones que afectan la economía diaria, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un desafío que va más allá de vender bien: mantener un balance financiero que les permita respirar. En ese marco, comprender cómo se administra el flujo entre pagos, cobros y rotación de stock puede ser la diferencia entre un negocio que crece y otro que se ahoga pese a su facturación.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gisela Larzabal, especialista en crecimiento económico-financiero de pymes, explicó que “muchas empresas no quiebran por falta de ventas, sino porque pagan antes de cobrar”. Esa falta de sincronía, señaló, rompe el equilibrio del llamado fondo de maniobra o working capital, que representa la necesidad operativa de financiamiento para sostener el día a día. “Las inversiones a largo plazo deben financiarse a largo plazo, y el día a día debe financiarse con plata del día a día”, subrayó.

Larzabal ejemplificó la diferencia entre distintos modelos de negocio: mientras un supermercado cobra al contado y paga a 15 o 30 días, una pyme industrial suele afrontar pagos inmediatos por materias primas y cobrar sus ventas a 60 o 90 días. “Aunque venda bien, vive pidiendo crédito. No es un problema de ventas, es un desequilibrio financiero”, remarcó. Lo mismo ocurre con las empresas de servicios creativos, que, si no logran adelantos o financiamiento adecuado, pueden quedarse sin liquidez pese a tener clientes.

Por eso, el uso del crédito también debe responder a ese equilibrio. Larzabal advirtió que “el crédito que tapa un agujero crea un pozo, y el que refuerza el negocio crea futuro”. Utilizar préstamos para cubrir gastos corrientes solo genera más deuda, mientras que invertir en fortalecer el capital de trabajo o mejorar la eficiencia productiva permite sostener el crecimiento. En definitiva, el balance equilibrado, afirmó, es el verdadero respirador de toda empresa: si se rompe, no hay venta que la salve.