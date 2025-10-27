El mapa político se tiñó de violeta

Las elecciones legislativas dejaron un nuevo escenario político en la Argentina. Con una victoria contundente en 15 provincias y más del 40% de los votos, La Libertad Avanza consolidó su poder territorial y legislativo. La sorpresa mayor fue la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo logró revertir los resultados de septiembre y consolidar una diferencia inédita en tan poco tiempo. El mapa del país, prácticamente teñido de violeta, marca una reconfiguración de fuerzas que obliga a repensar estrategias tanto en el peronismo como en la oposición tradicional.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el politólogo Esteban Chiacchio consideró que el resultado refleja “una doble victoria” del oficialismo: “Ni siquiera el peronismo logró sostener el envión de septiembre, mientras que Milei consolidó su liderazgo nacional y absorbió por completo la estructura del PRO”. Según el analista, el avance libertario no solo expresa un voto de confianza en el gobierno, sino también una “reconversión del electorado de derecha” que encontró en Milei una opción cohesionada tras la disolución de los espacios intermedios.

Chiacchio destacó además el rol de Karina Milei en la nacionalización de la marca libertaria y el de Guillermo Francos como articulador político del oficialismo. “Se terminó la etapa del desconocimiento de la rosca: la Libertad Avanza demostró capacidad de gestión y consolidó su poder interno”, señaló. En este sentido, el resultado legislativo no solo refuerza al presidente, sino que también le otorga un margen mayor para impulsar reformas y prescindir del tutelaje de Mauricio Macri.

Para Chiacchio, el gran desafío a futuro será del peronismo, que “deberá repensar su identidad y su conexión con una sociedad que cambió”. A su juicio, el resultado expone una distancia entre la dirigencia tradicional y “el pulso de la calle”, una desconexión que el libertarismo supo interpretar a través de nuevos canales de comunicación y un discurso de ruptura. “Hay una Argentina que no vimos venir y esa Argentina hoy está marcando el rumbo del nuevo ciclo político”.