El PJ bonaerense entre la autocrítica y la pelea por el liderazgo

El resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires marcó un quiebre en el peronismo, que había logrado imponerse en los comicios locales del 7 de septiembre, pero que fue superado por La Libertad Avanza en las generales. La caída de Fuerza Patria encendió la interna dentro del Partido Justicialista, especialmente entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, quien celebró el domingo desde su prisión domiciliaria. En este contexto, los dirigentes del oficialismo bonaerense buscan reacomodar posiciones y definir el rumbo del espacio hacia 2027.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Braulio Silva, director de Modernización de la provincia de Buenos Aires y ex parlamentario del Mercosur, defendió la decisión de Kicillof de desdoblar las elecciones y consideró que los votos de Fuerza Patria “fueron prácticamente los mismos” en ambas instancias. “Lo que hubo fue un crecimiento de La Libertad Avanza, no una pérdida de apoyo al peronismo”, sostuvo. Además, señaló que “la intervención directa del gobierno de Estados Unidos en la campaña fue inédita” y denunció “el nivel de sumisión al que está dispuesto a llegar Javier Milei”.

Silva reconoció que el peronismo atraviesa una etapa de transición y llamó a “reconstruir un vínculo con la sociedad” después de la frustración que dejó la experiencia del Frente de Todos. “Tenemos que avanzar con propuestas programáticas y construir una alternativa política para ponerle un freno al modelo de ajuste y entrega de soberanía”, expresó. También destacó el papel de los intendentes como pieza clave para garantizar la participación y sostener el voto en los distritos.

Consultado por la relación entre Kicillof y Cristina Fernández, el funcionario minimizó las diferencias internas y aseguró que el desafío pasa por “poner en el centro del debate un modelo de desarrollo productivo y de defensa de la soberanía”. Finalmente, afirmó que el espacio Movimiento Derecho al Futuro, que integra, buscará federalizar su construcción política y que el liderazgo de Kicillof será “central” en ese proceso de cara a los próximos años.