Movimientos en el gabinete y reconfiguración de alianzas en el oficialismo

Tras las elecciones de medio término, el gobierno nacional inició un proceso de recambio en su gabinete que reordenó nombres y roles dentro de la estructura política del oficialismo. La salida de figuras como Luis Petri y Patricia Bullrich, electos para nuevas bancas, se suma al desplazamiento de actores que habían sido centrales en la primera etapa de la gestión, como Guillermo Francos. En ese contexto, la incorporación de Diego Santilli y el rol creciente de Manuel Adorni como nuevo jefe de gabinete, reconfiguran el vínculo del Ejecutivo con los gobernadores y con los sectores del PRO, en un escenario que, según especialistas, aún está lejos de consolidar una coalición estable.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Milagros Faggiani, consultora política en Analítica427, sostuvo que el resultado electoral le dio al presidente “una bocanada de aire” para legitimar su estrategia y habilitar cambios que hasta hace semanas parecían complejos. Ese impulso, explicó, le permitió desplazar figuras de peso y promover otras con capacidad de interlocución territorial, especialmente en el Congreso. “Las elecciones le dan ese rumbo: poner una cara nueva para negociar con gobernadores que llegan debilitados. La incógnita es si esa figura podrá realmente ocupar ese rol”, señaló, en referencia a Adorni y a la necesidad de reforzar la articulación política del oficialismo hacia 2027.

Faggiani destacó que la llegada de Santilli genera un movimiento particular dentro del PRO y abre interrogantes sobre el liderazgo de Mauricio Macri. Según la consultora, el desembarco del exvicejefe de gobierno porteño funciona como un “guiño” hacia Cristian Ritondo y otros dirigentes con peso territorial, más que como una integración plena del PRO al gabinete. “Bullrich pagó un costo más alto por su alianza, por el momento en el que se dio. En cambio, con Santilli podría construir una moderación que teja vínculos en distintas provincias, aunque eso no implica un proyecto común”, sostuvo.

Con respecto a las candidaturas testimoniales y sus efectos, Faggiani consideró que su impacto social es prácticamente nulo. “Es una discusión para los que seguimos la política. La mayoría de la gente no está pendiente de quién ocupa cada lugar, sino de si puede llegar a fin de mes”, enfatizó. Allí, advirtió, se juega otra tensión: el voto de confianza que sostiene al oficialismo se basa más en la expectativa de resultados futuros que en mejoras concretas en el presente. “Hay un salto de fe de los votantes, que, pese a no ver mejoras inmediatas, apuestan a una promesa de transformación”, concluyó.

¿Cómo quedaría el nuevo gabinete? (Puede haber más cambios)

Jefe de Gabinete: Manuel Adorni .

. Capital Humano: Sandra Pettovello .

. Defensa: Luciana Carrasco , Jefa de Gabinete de Luis Petri (posible reemplazo).

, Jefa de Gabinete de Luis Petri (posible reemplazo). Desregulación y Transformación del Estado: Federico Sturzenegger .

. Economía: Luis Caputo .

. Interior: Diego Santilli .

. Justicia: Mariano Cúneo Libarona .

. Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: Pablo Quirno .

. Salud: Mario Lugones .

. Seguridad: Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad Nacional (posible reemplazo de Bullrich).