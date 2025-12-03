El turismo apuesta a una recuperación gradual de cara al verano

A pocos días del último fin de semana largo del año y con la temporada de verano a la vista, el sector turístico argentino transita un escenario mixto: alto movimiento, pero gasto moderado. El reciente fin de semana extralargo dejó niveles de ocupación sobresalientes, aunque con consumos más medidos y estadías acotadas. A la vez, persiste la tendencia, consolidada tras la pandemia, de tomar vacaciones más cortas y repartidas a lo largo del año, lo que contribuye a una mayor desestacionalización del turismo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), señaló que aún es temprano para anticipar con precisión el comportamiento de la temporada alta, pero destacó dos variables clave: un esperado aumento del turismo receptivo y la posibilidad de una recuperación del turismo interno. Según indicó, la comparación con enero y febrero de 2025 muestra un cambio de contexto: Brasil, principal destino elegido por los argentinos este año, aparece ahora sensiblemente más caro, mientras que la depreciación del peso encarece la salida al exterior. “Somos optimistas”, afirmó sobre el movimiento turístico dentro del país.

Elías también subrayó que el tipo de cambio sigue siendo un factor determinante para el sector, algo que, a su juicio, no debería ocurrir. Por eso, remarcó que la AHT trabaja en propuestas para impulsar reformas impositivas y laborales que mejoren la competitividad sin depender del dólar. “Argentina tiene que volver a ser competitiva por sus condiciones estructurales, no por devaluaciones”, advirtió. También destacó que, tras un primer semestre con pérdida de puestos de trabajo, el empleo en el sector comenzó a recuperarse desde julio y mantiene un crecimiento sostenido en los últimos meses.

Al analizar la situación general del turismo, Elías consideró que las políticas económicas condicionan cualquier estrategia sectorial y reiteró la necesidad de que el turismo sea política de Estado. Comparó gestiones recientes y valoró el rol de Matías Lammens durante la pandemia, especialmente por herramientas como el Previaje y la inclusión del sector en los ATP, y señaló que la actual administración no trabaja con planes de incentivo, lo que dificulta evaluaciones equivalentes. De cara a la temporada, el sector mira diciembre con cautela, expectativa y el desafío de sostener la recuperación.