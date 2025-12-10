Una Legislatura más fragmentada y con nuevos protagonistas

La Ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo capítulo político con la jura de 30 legisladores que renovaron la mitad del recinto y reconfiguraron el tablero hacia 2026. El desembarco de figuras de peso como Horacio Rodríguez Larreta y Leandro Santoro, sumado al fuerte crecimiento de La Libertad Avanza, dejó una Legislatura más atomizada: nueve bloques en un cuerpo de 60 diputados, un escenario que anticipa negociaciones más complejas en un año donde el oficialismo necesitará aliados para sesionar y avanzar con su agenda.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Daiana Zunino, periodista acreditada en la Legislatura, sostuvo que el recinto llega debilitado tras un 2025 con apenas cinco sesiones y múltiples reacomodamientos internos. “El oficialismo perdió volumen porque algunos aliados se pasaron a La Libertad Avanza”, explicó. También detalló las tensiones alrededor de la presidencia de Vamos por Más, que pasó de Darío Nieto a Silvia Lospennato, y los cambios en las vicepresidencias, incluida la llegada de Juan Pablo Arenaza (LLA) a la vicepresidencia tercera. Zunino remarcó que la nueva composición obligará a construir consensos tema por tema, con posibilidades de acuerdos tanto con La Libertad Avanza como con Unión por la Patria, según la agenda.

En cuanto a la sesión preparatoria, Zunino subrayó la variedad de fórmulas de juramento utilizadas por los legisladores, algunas de ellas generadoras de polémica, y la continuidad de influencias históricas dentro de la estructura administrativa. También destacó el rol de la presidenta del cuerpo, Clara Muzzio, a quien definió como una figura presente y ordenadora en un escenario de alta fragmentación. Con figuras fuertes que buscarán imponer agenda y bloques con mayor peso propio, la Legislatura porteña inicia un ciclo en el que la negociación será clave para evitar repetir un año de baja actividad parlamentaria.