Política

Una Legislatura más fragmentada y con nuevos protagonistas

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad10 diciembre, 2025
La Ciudad de Buenos Aires abrió un nuevo capítulo político con la jura de 30 legisladores que renovaron la mitad del recinto y reconfiguraron el tablero hacia 2026. El desembarco de figuras de peso como Horacio Rodríguez Larreta y Leandro Santoro, sumado al fuerte crecimiento de La Libertad Avanza, dejó una Legislatura más atomizada: nueve bloques en un cuerpo de 60 diputados, un escenario que anticipa negociaciones más complejas en un año donde el oficialismo necesitará aliados para sesionar y avanzar con su agenda.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Daiana Zunino, periodista acreditada en la Legislatura, sostuvo que el recinto llega debilitado tras un 2025 con apenas cinco sesiones y múltiples reacomodamientos internos. “El oficialismo perdió volumen porque algunos aliados se pasaron a La Libertad Avanza”, explicó. También detalló las tensiones alrededor de la presidencia de Vamos por Más, que pasó de Darío Nieto a Silvia Lospennato, y los cambios en las vicepresidencias, incluida la llegada de Juan Pablo Arenaza (LLA) a la vicepresidencia tercera. Zunino remarcó que la nueva composición obligará a construir consensos tema por tema, con posibilidades de acuerdos tanto con La Libertad Avanza como con Unión por la Patria, según la agenda.

En cuanto a la sesión preparatoria, Zunino subrayó la variedad de fórmulas de juramento utilizadas por los legisladores, algunas de ellas generadoras de polémica, y la continuidad de influencias históricas dentro de la estructura administrativa. También destacó el rol de la presidenta del cuerpo, Clara Muzzio, a quien definió como una figura presente y ordenadora en un escenario de alta fragmentación. Con figuras fuertes que buscarán imponer agenda y bloques con mayor peso propio, la Legislatura porteña inicia un ciclo en el que la negociación será clave para evitar repetir un año de baja actividad parlamentaria.

Escuchá la entrevista con Daiana Zunino en FRECUENCIA ZERO y compartí.
