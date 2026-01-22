Suicidios en alza y una deuda urgente con la salud mental

Argentina atraviesa un aumento sostenido en la tasa de suicidios que vuelve a encender las alarmas sobre la salud mental como problema estructural. Los registros oficiales muestran que se trata de la principal causa de muerte violenta en el país, por encima de los homicidios y los siniestros viales, con un impacto particular en adolescentes y adultos jóvenes. Especialistas advierten que detrás de cada número hay historias atravesadas por crisis emocionales, desigualdad en el acceso a la atención y un fuerte estigma social que todavía dificulta la prevención y el abordaje temprano.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Licenciado Javier Pinto, presidente de la Fundación Enebro, subrayó que el suicidio es un fenómeno multicausal que atraviesa todas las edades, aunque “el grupo más afectado es el de adolescentes y adultos jóvenes”. En ese sentido, remarcó un dato que considera clave para dimensionar la gravedad del problema: “Hoy por hoy en Argentina es más probable que un adolescente o un adulto joven muera por suicidio que en un accidente de tránsito”. Pinto explicó que en estas franjas etarias inciden factores como consumos problemáticos, violencias, abusos a edades tempranas, exclusión social y la dificultad para encontrar sentido o pertenencia, lo que puede derivar en crisis profundas y pensamientos de muerte.

El presidente de la Fundación Enebro insistió en que el suicidio se puede prevenir en la gran mayoría de los casos si se cuenta con información, educación y redes de contención. “No es algo espontáneo, es un proceso que se va elaborando durante meses y en ese camino la persona da señales”, señaló, y llamó a capacitar tanto a profesionales como a docentes y a la sociedad en general para reconocerlas. Además, reclamó políticas públicas sostenidas que garanticen acceso real a la atención en salud mental en todo el país y una estrategia educativa similar a la que permitió reducir las muertes por accidentes viales: “Hablar del suicidio, sin tabúes y con responsabilidad, también salva vidas”.