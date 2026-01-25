Comodoro Rivadavia, entre la tragedia anunciada y la urgencia social

El desplazamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia provocó una de las crisis urbanas y sociales más graves de los últimos años en la ciudad chubutense. El corrimiento del terreno afectó a distintos barrios asentados en la ladera y al pie del cerro, dejando viviendas partidas, calles inutilizables y alrededor de 2.000 personas damnificadas, muchas de ellas obligadas a abandonar sus casas de manera inmediata. La emergencia expuso no solo la fragilidad geológica de la zona, sino también años de advertencias técnicas desoídas y una planificación urbana que avanzó sobre terrenos de alto riesgo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Dafne Ledesma, directora de Radio D 101.3 de Comodoro Rivadavia, remarcó que el desastre “se podría haber evitado” y recordó que existían informes geológicos desde hace más de dos décadas que advertían sobre la peligrosidad de construir en ese sector. Según explicó, el crecimiento urbano fue avalado por sucesivas gestiones municipales mediante la provisión de servicios básicos, pese a los antecedentes de movimientos del cerro registrados desde 1969. “Los vecinos veían cómo se levantaban veredas y se rajaban paredes, pero las señales fueron minimizadas hasta que el sábado a la noche todo colapsó”, relató, describiendo escenas de familias que debieron salir de sus casas en medio del crujir de las estructuras.

Ledesma señaló que unas 500 familias fueron evacuadas y alojadas en clubes y albergues, mientras otras tantas enfrentan una incertidumbre total respecto de su futuro habitacional. Si bien el gobierno provincial comprometió fondos para la construcción de nuevas viviendas y se desplegó asistencia sanitaria, psicológica y de seguridad, advirtió que la urgencia es inmediata y que “los tiempos de la política no son los tiempos de la gente”. Además, expresó la preocupación de los vecinos por posibles saqueos y por el antecedente de otras tragedias en la ciudad, donde la ayuda prometida nunca llegó en su totalidad. “El reclamo es claro: que las partidas bajen y que no vuelva a pasar que los damnificados queden olvidados”, concluyó.