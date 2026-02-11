Sociedad

Pasión y competencia en el Carnaval de Gualeguaychú

Nicolás Castillo Abad 11 febrero, 2026
Con la llegada del fin de semana largo por Carnaval, Gualeguaychú vuelve a posicionarse como uno de los destinos más convocantes del país. El llamado “Carnaval del País” atraviesa su 45ª edición y mantiene intacta su capacidad de atraer turistas con una propuesta que combina espectáculo, organización y una fuerte impronta competitiva en el Corsódromo, inaugurado en 1997 y remodelado a lo largo de los años para ofrecer distintas experiencias al público.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Diego Hilt Quiróz, jefe de prensa del Carnaval del País, aseguró que se trata del “punto para disfrutar el fin de semana largo de carnaval, porque somos el carnaval del país, ni más ni menos”. Destacó que, a diferencia de otras celebraciones, en Gualeguaychú “la premisa está dada porque es una gran competencia”, con un reglamento “muy estricto” y un sistema de jurados que se renueva cada fin de semana. Son cinco las comparsas que integran la fiesta, aunque cuatro compiten cada año, ya que “la que logra el menor puntaje en cada edición queda fuera por un año”. La evaluación contempla música, vestuario, puesta en escena y carrozas, y cualquier infracción implica sanciones que pueden definir el resultado: “Si te pasás el tiempo límite para estar en pasarela, vas a tener una sanción. Eso redunda en una quita de puntos y puede hacer que una comparsa pierda el primer premio”.

Hilt Quiróz subrayó además la magnitud del trabajo y la inversión que hay detrás del espectáculo. “Armar una comparsa es una inversión bastante grande, estamos hablando de alrededor de 500 millones de pesos”, explicó, al tiempo que remarcó que el trabajo comienza casi inmediatamente después de finalizada cada edición. Cada agrupación moviliza a unas 250 personas en promedio y debe presentar música original interpretada en vivo. La competencia, describió, se vive con intensidad: “Siempre digo que la apertura de sobres es como un Boca-River”. Más allá de los premios en efectivo, el jefe de prensa destacó el impacto social: los clubes destinan parte de lo recaudado a instituciones educativas, actividades deportivas y acciones solidarias en la ciudad.

Escuchá la entrevista con Diego Hilt Quiróz en FRECUENCIA ZERO y compartí.
