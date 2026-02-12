Crisis de inseguridad en Santa Fe

Continúa los problemas con la inseguridad en la provincia de Santa Fe a pesar de los extensos intentos de revertir la violencia y conflictos delictivos, principalmente en Rosario por la expansión del narcotráfico y los delitos urbanos cometidos a plena luz del día.

El conflicto reciente con la policía provincial evidenció que las condiciones laborales y salariales de los agentes no son las adecuadas. Durante aproximadamente una semana se desarrollaron protestas a lo largo de la provincia, que comenzaron en el sur de Rosario y luego se extendieron a distintos puntos de Santa Fe, incluyendo la capital, donde se registraron manifestaciones frente a la Casa de Gobierno. Entre los reclamos centrales figuraron aumentos salariales, mejoras en infraestructura y provisión de equipamiento. En ese período de manifestaciones, vecinos de distintas zonas reportaron una gran disminución de patrullajes e incluso en algunos lugares hasta nula, desprotegiendo de esta manera a los ciudadanos.

Como respuesta a la problemática, el gobierno provincial decidió fijar un nuevo piso salarial para el personal policial y penitenciario, estableciendo que ningún agente recibirá menos de 1.350.000 pesos. También, se incorporaron suplementos diferenciados según riesgo, función y territorio: por ejemplo, pluses adicionales para tareas de calle en ciudades con alta conflictividad y montos superiores para quienes conducen móviles policiales.

En comunicación con Frecuencia Zero, el periodista y conductor de streaming, Julián Zapata, comentó que inicialmente, el gobierno provincial pensó en sancionar a aquellos que participaron en las propuestas la semana previa pero fueron descartadas luego de levantarse la medida de fuerza.

“La policía de la provincia de Santa Fe está viviendo una crisis de hace mucho tiempo.” sentenció Julián ante la crisis del sistema de seguridad.

