Comenzó el traspaso de la Justicia laboral a Ciudad

Photo of Lucía Senosiain Lucía Senosiain13 febrero, 2026
La transferencia de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires ya se encuentra en marcha debido a que la reforma laboral aceleró el proceso de la firma y aprobación del convenio necesario para llevarlo a cabo.

El Gobierno porteño sostiene que el traspaso permitiría una administración más eficiente, cercana y especializada. A diferencia de la oposición, quienes advierten que esto llevaría a desigualdades en criterios judiciales, riesgos de fragmentación normativa y efectos en la protección de los derechos laborales. 

En comunicación con Frecuencia Zero, charlamos con Juan Pablo Chiesa, abogado y especialista en Derecho del Trabajo y Magíster en Empleo, quien comentó que la media sanción del proyecto de ley de la reforma laboral acompaña el traspaso porque introduce nuevas reglas de juego en materia de contratación, indemnizaciones y modalidades de vínculo laboral, lo que podría alterar el volumen y la naturaleza de los conflictos judiciales. Con ello, la transición no sería solo administrativa, sino también interpretativa para los jueces y cámaras locales que deberían aplicar y consolidar doctrina sobre un régimen laboral recientemente modificado, generando incertidumbre inicial hasta que se estabilicen los criterios.

“Algo que no está hecho por gente que conoce lo que es el derecho laboral.”, comenta Juan Pablo sobre la reforma laboral. 

Escuchá la entrevista completa ahora ¡No te la pierdas! 

