Avance la reforma laboral, ¿avanza el desastre económico?

Tras la aprobación del proyecto de ley de la reforma laboral en Diputados en la madrugada del viernes, comenzaron las estipulaciones económicas y los posibles escenarios que el proletariado podría enfrentar una vez que se pongan en marcha las medidas que anuncian los artículos de la misma.

En comunicación con Frecuencia Zero charlamos con el economista José Castillo quien mencionó que dichas medidas forman parte de un paquete de reformas estructuras que podrían haber sido impulsadas en un comienzo bajo presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, quien mantiene un fuerte vínculo con Argentina tras la deuda exterior; y como consecuencia, retroceden en derechos laborales para los trabajadores.

«Está pasando sistemáticamente lo que dijimos» sentencia Castillo sobre los despedidos de Fate a 920 empleados. El caso de la empresa Fábrica Argentina de Tejidos Engomados es una consecuencia de una política económica que lentamente destruye los empleos formales y debilita el mercado interno para los trabajadores. Esto mismo podría verse en el futuro, una vez legalizada la Reforma, con proveedoras, comercios, pymes, entre otros.

Con los grandes cambios que se llevarán cabo vendrán de la mano la profundización del desempleo, la caída del consumo por la falta de dinero y mayor conflicto social difícil de remendar

