Los últimos días se volvió a hablar sobre la estanflación y se cuestionó si la economía argentina se encuentra dentro de este concepto. La estanflación es cuando coexisten la inflación y el estancamiento o recesión económica de un país; cuando estos dos fenómenos se dan simultáneamente, el margen de maniobra que tiene que dar el Gobierno para estabilizar su economía, se reduce drásticamente.

En comunicación con Frecuencia Zero, el economista José Castillo planteó que la economía argentina se encuentra en estanflación ya que los indicadores mensuales que muestra el INDEC exponen a una economía en retroceso con una inflación que asciende constantemente, a pesar de que el Gobierno actual intente demostrar lo contrario.

“Con un dólar más barato, nada es rentable en la Argentina.”, sentencia el economista.

Castillo comenta que el mandatario prioriza la baja de dólar para aliviar parcialmente la inflación a corto plazo, sin tener en cuenta que esta estrategia puede profundizar la recesión o generar tensiones económicas luego. Si el presidente continúa por esta ruta, a mediano plazo se espera que hayan tensiones acumuladas con recesión, inflación persistente y atraso cambiario que llevarían a desastres macroeconómicos.

