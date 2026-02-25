El fútbol argentino de paro hasta el 8 de marzo

Tras la causa judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino y a su presidente, Claudio Tapia por la presunta evasión de impuestos de la entidad deportiva, los clubes de fútbol argentino decidieron realizar un paro para apoyar al «Chiqui» y la AFA.

La medida que comenzará el jueves 5 de marzo y se extenderá hasta el domingo 8, puso en incertidumbre a los hinchas y futbolistas por poner en pausa partidos y competencias que ya estaban planeadas dentro de esas fechas.

En comunicación con Frecuencia Zero el periodista deportivo Matías Recchioni comentó que este tipo de interrupciones afectan no sólo a quienes organizan los torneos, sino que también al rendimiento deportivos de los futbolistas por pausar sus actividades ya que se modifican sus planificaciones, sus entrenamientos y disminuye el ritmo competitivo.

Por otro lado, no menos importante, el paro afecta la economía de los clubes que, muchos de ellos, ya se encuentran en dificultades presupuestarias, y al no estar en marcha los partidos de fútbol, se detienen sus ingresos.

“Ni cuando falleció Maradona se paró el fútbol argentino.” sentencia Recchioni, asombrado por la medida tomada por los clubes. El periodista subrayó que hoy en día, se vive un clima de tensión constante en el fútbol argentino, donde lo deportivo convive con disputas dirigenciales y reclamos gremiales.

Los conflictos externos a la cancha están impactando de lleno el espectáculo que suele brindar el fútbol argentino.

