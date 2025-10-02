Argentina se ilusiona en el Mundial Sub 20

La selección argentina Sub-20 se aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial tras golear 4-1 a Australia y alcanzar puntaje ideal en el Grupo D, con dos victorias en igual cantidad de presentaciones. Alejo Sarco y Tomás Pérez adelantaron a la Albiceleste, que sufrió con el descuento de Daniel Bennie, pero terminó de sellar la clasificación con los tantos de Ian Subiabre y Santino Andino. Con este resultado, el equipo de Diego Placente se mantiene como líder de la zona, seguido por Italia, y cerrará la fase de grupos este sábado ante la Azzurra en Valparaíso.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Matías Recchioni analizó el triunfo argentino y destacó que, más allá de la goleada, el conjunto nacional se complica solo en algunos pasajes del juego. “Contra Cuba y contra Australia el equipo estaba para golear tranquilo, pero errores puntuales, como el del arquero frente a los oceánicos, le dieron vida al rival”, señaló el periodista. De todos modos, remarcó que Argentina mostró solidez defensiva y personalidad para manejar los momentos adversos.

Recchioni también valoró el trabajo de Placente al frente del equipo y la importancia de esta nueva camada de entrenadores formados en la selección. “Se nota un gran laburo, se potencia a los chicos y hay un proyecto serio detrás. A mí Placente me gusta mucho, porque sabe potenciar a los pibes y transmitir confianza”, afirmó. Asimismo, recordó que Argentina es el máximo ganador histórico de la categoría, con seis títulos mundiales, y que esta versión del Sub-20 recupera el protagonismo perdido en las últimas ediciones.

Mirando hacia adelante, el periodista planteó que el duelo ante Italia será clave para ratificar el liderazgo y allanar el camino en los cruces eliminatorios. Además, destacó a otros candidatos a tener en cuenta en el torneo, como Japón, Marruecos y Estados Unidos, sin dejar de ilusionarse con lo que pueda lograr la Albiceleste. “La Argentina vuelve a ilusionar y a mostrarse competitiva en juveniles, algo fundamental para sostener el recambio en la selección mayor”, concluyó.