Elecciones en Mendoza: Asistencias por debajo del 50%

Las recientes elecciones municipales en Mendoza dejaron un escenario político con resultados repartidos y una gran preocupación: la baja participación ciudadana.

En seis departamentos se renovaron bancas en los concejos deliberantes, con triunfos divididos entre el peronismo y la alianza conformada por La Libertad Avanza junto al radicalismo provincial. Sin embargo, más allá de quién ganó en cada distrito, el dato que destaca fue que el nivel general de asistencia a las urnas que quedó por debajo del 50%, algo inédito para este tipo de comicios en la provincia.

En comunicación con Frecuencia Zero, el Director de Mendoza Económico, Marcelo López Álvarez, comentó que los resultados muestra matices relevantes ya que mientras que en los departamentos más pequeños o alejados la concurrencia alcanzó el 65%, en los distritos más poblados del Gran Mendoza y en San Rafael la participación rondó apenas el 40–43%.

Estos porcentajes exponen una tendencia que se repite en distintos puntos del país cada vez más; donde las grandes urbes presentan mayor apatía electoral, en contraste con localidades donde el vínculo entre ciudadanía y política local suele ser más directo.

“Cada departamento tiene su realidad, su economía y su situación.” menciona Marcelo.

En términos políticos, los comicios reflejaron acuerdos amplios y estrategias de unidad ya que en la mayoría de los departamentos compitieron, por un lado, el frente entre libertarios y radicales, y por otro, un peronismo mayormente cohesionado.

Escuchá la entrevista completa ahora ¡No te la pierdas!