La reforma laboral bajo la lupa del sector productivo

En la antesala del tratamiento en el Senado de la reforma laboral que podría convertirse en ley, el debate suma voces desde distintos sectores productivos. Tras la eliminación del Art. 44 sobre licencias médicas, la Cámara Alta se prepara para convertir en ley la reforma en una sesión especial que tendrá lugar mañana.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Antonio Novielli, socio fundador del Círculo Empresarial Gestión en la provincia de Buenos Aires, se mostró “extremadamente preocupado” por el contexto en el que se discute la iniciativa y advirtió que “no se puede marcar a las nuevas generaciones con una mochila tan grande”. Si bien reconoció que es necesaria una modernización de las leyes laborales surgidas en la era industrial, cuestionó que el proyecto no contemple un eje central: la capacitación. “Modifican los regímenes laborales, pero no están capacitando al trabajador ni hay mercado para todos. ¿Qué futuro tiene esa persona?”, planteó, y alertó que la reforma podría profundizar la destrucción de sectores productivos en lugar de fortalecerlos.

El empresario también vinculó el debate laboral con la política industrial y la apertura de importaciones. Sostuvo que en la Argentina “no hay producción de motos” y recordó que el país llegó a tener 82 fábricas, hoy desaparecidas. Para Novielli, sin reglas claras y estables no hay incentivo para emprender ni generar empleo genuino: “Sin el emprendedor no hay empleo. Si le cambian las reglas de juego permanentemente, ¿cómo lleva ese emprendimiento adelante?”. Además, cuestionó el rol de algunas cámaras empresariales y consideró que el proceso terminará judicializado, lo que prolongaría la incertidumbre y afectaría tanto a trabajadores como a quienes invierten y producen.

