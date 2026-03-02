Sociedad

Preocupación por el futuro de los glaciares

El Senado otorgó media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y el proyecto ahora deberá ser tratado en Diputados. La iniciativa introduce cambios en la definición del Inventario Nacional de Glaciares, redefine el alcance de las actividades prohibidas y otorga mayor intervención a las autoridades provinciales en la determinación de qué cuerpos de hielo cumplen funciones hídricas estratégicas. En este contexto, organizaciones ambientales advierten que las modificaciones podrían flexibilizar la protección vigente desde 2010.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alejo Di Risio, magíster en ecología política, sostuvo que la reforma “cambia cómo se protegen hoy los glaciares” y advirtió que habilitaría actividades mineras, petroleras y gasíferas tanto sobre los glaciares como en el ambiente periglacial. “Estamos hablando de las fuentes de agua de dos tercios del país”, señaló, y remarcó que menos del 1% de la cordillera posee glaciares y que apenas el 0,4% del territorio cordillerano concentra estas reservas estratégicas. Según explicó, permitir actividades con potencial contaminante en esas zonas pondría en riesgo el abastecimiento de más de siete millones de personas.

El especialista también cuestionó los cambios incorporados a último momento en el Senado y advirtió que, aunque se mencione la participación del IANIGLA, en la práctica la decisión quedaría en manos de las administraciones provinciales, que notificarían al organismo científico pero no estarían obligadas a someterse a su dictamen. Además, afirmó que existen al menos seis proyectos que aguardan la modificación para avanzar en áreas actualmente protegidas y recordó antecedentes de conflictos ambientales en la cordillera. Desde las organizaciones reclaman que Diputados rechace la iniciativa y mantenga el esquema de protección vigente.

Escuchá la entrevista con Alejo Di Risio en FRECUENCIA ZERO y compartí.
