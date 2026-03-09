Colapinto completó un sólido debut en Australia

El inicio de la temporada de Fórmula 1 dejó varias novedades en el Gran Premio de Australia, marcado por un reglamento técnico completamente nuevo y múltiples abandonos en pista. En ese contexto, el argentino Franco Colapinto logró completar la carrera con Alpine y finalizar 14°, en un fin de semana que combinó buenas señales de rendimiento, pero con una penalización que condicionó su resultado final.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Matías Recchioni analizó el desempeño del piloto argentino y destacó que, en un escenario de muchos problemas mecánicos y seis abandonos, Colapinto logró terminar la competencia con buenos tiempos y mostrando velocidad. Incluso registró la mayor velocidad punta del fin de semana, con 344 kilómetros por hora, un dato que, según el periodista, refleja el potencial del auto y del propio piloto pese a las dificultades propias del inicio de temporada.



Recchioni también explicó que el resultado pudo haber sido mejor si no mediaba una sanción previa a la largada. El castigo fue un “stop and go”, una de las penalizaciones más duras de la categoría, tras una maniobra en la parrilla vinculada a un procedimiento del equipo que no se completó a tiempo. El propio Alpine reconoció el error, y para el periodista esa situación terminó condicionando una carrera en la que Colapinto igualmente logró avanzar posiciones y dejar buenas sensaciones de cara a las próximas fechas del campeonato.