Dudas sobre la estrategia financiera del gobierno

En medio de la gira del gobierno por Estados Unidos para promover inversiones y en un contexto internacional marcado por la volatilidad financiera y la suba del precio del petróleo, resurgen las dudas sobre la capacidad de la Argentina para volver a los mercados internacionales de deuda. La decisión del Ministerio de Economía de no avanzar con nuevas colocaciones de bonos en el exterior volvió a poner el foco en la estrategia financiera oficial y en la relación con los organismos internacionales y el sistema bancario.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista José Castillo sostuvo que el país atraviesa un escenario en el que “no consigue un centavo del mundo”, ni en inversiones extranjeras directas ni en capitales financieros. Según explicó, el Gobierno había planteado que la vuelta a los mercados internacionales sería una señal de fortaleza una vez que el riesgo país descendiera, pero esa situación no se concretó. Por el contrario, afirmó que el indicador continúa elevado y que la estrategia oficial pasó de buscar financiamiento externo a intentar cubrir vencimientos con recursos internos o privatizaciones.



Castillo también señaló que la cancelación del plan de emisión de bonos generó malestar en el sector bancario y derivó en la renuncia del secretario de Finanzas, quien había trabajado en la organización del roadshow con entidades financieras para colocar la deuda. A su entender, el cambio de rumbo expuso un alto grado de improvisación frente a los mercados y profundizó las tensiones con distintos actores económicos, mientras el Gobierno enfrenta dificultades para atraer divisas en un contexto internacional cada vez más incierto.