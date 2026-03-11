Prestadores de discapacidad anuncian paros por atrasos en los pagos

Las organizaciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a una conferencia de prensa para advertir sobre la crítica situación que atraviesa el sector y anunciar un plan de lucha. El reclamo se vincula con pagos adeudados y fuera de término por parte de PAMI, Incluir Salud y diversas obras sociales nacionales, lo que llevó a convocar a un cese de actividades los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de este mes. Según denuncian, la falta de recursos compromete el funcionamiento de instituciones, transportistas y profesionales que prestan servicios bajo el marco de la Ley 24.901.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Eduardo Maidana, integrante del Foro, advirtió que el sector atraviesa “una situación grave” marcada por atrasos de hasta cinco meses en los pagos a prestadores. Según explicó, esta demora afecta directamente a instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad, ya que sin esos recursos resulta imposible sostener servicios básicos como transporte, alimentación o el pago de salarios.

Maidana también señaló que la crisis se profundizó por la falta de respuestas de las autoridades nacionales frente a los reiterados reclamos del sector. En ese sentido, afirmó que muchas instituciones ya debieron discontinuar prestaciones y que otras corren riesgo de cerrar si la situación no se resuelve con urgencia. “Sin financiamiento no hay posibilidad de garantizar derechos básicos”, remarcó, al tiempo que sostuvo que las medidas de fuerza buscan visibilizar el problema y abrir una instancia de diálogo con el Gobierno.