Chile inicia una nueva era con la llegada de Kast al poder

La asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile abre una nueva etapa política en el país trasandino luego del gobierno de Gabriel Boric. El líder del Partido Republicano ganó el balotaje con más del 58% de los votos frente a la candidata oficialista y asumió en un contexto regional marcado por el avance de gobiernos de derecha. La ceremonia contó con la presencia de dirigentes internacionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, aunque una reunión bilateral prevista entre ambos mandatarios fue suspendida.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista chileno Mario Solís advirtió que el triunfo de Kast se inscribe en un clima de fuerte polarización política que se profundizó en Chile tras el estallido social de 2019. Según explicó, durante décadas existió capacidad de diálogo entre sectores políticos, pero ese escenario cambió en los últimos años y derivó en posiciones más intransigentes. En este contexto, detalló que en las últimas horas se encontró al dirigente Rodrigo Rojas Vade, ex convencional constituyente, con lesiones de gravedad en la cabeza, maniatado y con su cuerpo rociado con bencina, además de presentar mensajes políticos en sus brazos.

Solís sostuvo que la victoria de Kast respondió a una combinación de factores políticos y estratégicos. Por un lado, consideró que el oficialismo no logró consolidar una candidatura competitiva, mientras que la derecha logró moderar la imagen del actual mandatario al contrastarla con figuras aún más radicalizadas dentro de su propio espacio. Además, alertó sobre los primeros decretos firmados por el nuevo presidente, entre ellos una reducción del gasto fiscal del 3%, equivalente a unos 6.000 millones de dólares, lo que, según planteó, abre interrogantes sobre qué sectores sociales afrontarán el ajuste en los próximos años.