Alarma por la violencia adolescente tras la tragedia escolar en Santa Fe

La conmoción por la tragedia ocurrida en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó con una escopeta, mató a un compañero de 13 e hirió a otros estudiantes, volvió a poner en el centro de la escena la violencia entre jóvenes y el rol de la escuela, la familia y las redes sociales en la prevención. El caso, que sacudió a toda la comunidad educativa, reabrió además el debate sobre los indicadores previos que muchas veces pasan inadvertidos y sobre la necesidad de una asistencia psicológica inmediata para víctimas, familias y compañeros.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la psicóloga Daniela Gasparini advirtió que este tipo de episodios “no tiene una sola causa” y remarcó que detrás de un acto de violencia extrema suele haber una acumulación de señales previas no observadas. La psicóloga puso el foco en la comunicación familiar, la contención emocional y el seguimiento de posibles situaciones de aislamiento, bullying o ciberbullying, al sostener que el hecho final es apenas la manifestación más brutal de conflictos que se vienen gestando. En esa línea, señaló que la adolescencia es una etapa de crisis, con autoestima frágil y dificultades en la gestión emocional, pero aclaró que esos factores por sí solos no derivan necesariamente en violencia.

La especialista también subrayó la incidencia del ecosistema digital en la construcción de estas conductas, al advertir que los chicos están cada vez más expuestos a plataformas y videojuegos donde la violencia aparece desregulada y legitimada. Según explicó, la falta de límites entre familia, escuela, salud mental y Estado genera un vacío de contención que puede desestabilizar a los jóvenes más vulnerables. Por eso, insistió en la importancia de fortalecer el diálogo entre las “patas de la mesa” —hogar, institución educativa y profesionales— para detectar a tiempo conductas de riesgo y evitar que la hiperviolencia, amplificada por las redes, vuelva a desembocar en otra tragedia.