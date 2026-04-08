Crisis del transporte en el AMBA

Las empresas de colectivos del AMBA mantienen una reducción de frecuencias que comenzó el 1° de abril y que afecta a 104 líneas de jurisdicción nacional y provincial. La medida responde a una tormenta de factores: el fuerte aumento del precio del gasoil importado, que pasó de $1.350 a $2.150 pesos el litro, el atraso en el reconocimiento de costos por parte del Estado nacional y la provincia de Buenos Aires, y la falta de pago de subsidios correspondientes al último cuatrimestre de 2025 y los primeros meses de 2026.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), explicó que el sector opera bajo tres jurisdicciones distintas y que solo el Gobierno de la Ciudad está al día con los costos reconocidos. Señaló que la situación se agrava porque el gasoil representa alrededor del 25% de la estructura de costos de una empresa y que el Estado lo reconoce a 1.700 pesos cuando el precio real supera los 2.100. A eso se suma que los subsidios, que representan entre el 63% y el 65% de los ingresos de las compañías, no fueron girados en tiempo y forma, dejando a las empresas sin fondos para pagar los sueldos de abril.

Pasciuto reclamó que la solución inmediata pasa por que el Estado cumpla con los pagos en las fechas acordadas y convocó a una mesa de diálogo con Nación y provincia que, hasta el momento, nunca se concretó. La reducción de frecuencias promedia el 30% a nivel general y el panorama inmediato depende de si los subsidios se giran esta semana o si los sindicatos aceptan salir a trabajar sin el cobro de abril.