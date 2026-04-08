Un argentino en Irán ante la tregua con Trump

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas luego de 40 días de escalada bélica marcada por sucesivos ultimátums del presidente Donald Trump. El entendimiento, que consta de diez puntos, incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz bajo control militar iraní, el inicio de negociaciones en Islamabad con mediación pakistaní, y condiciones como el levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados. Sin embargo, desde Teherán advirtieron que la tregua no implica el fin del conflicto.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Ahmad Saleh, argentino radicado desde hace 14 años en la ciudad de Qom, describió la situación desde adentro y fue categórico: «en Irán el acuerdo no se lee como una negociación, sino como una rendición de Trump». Según Saleh, el mandatario estadounidense no logró ninguno de sus objetivos declarados, tales como desarmar el programa nuclear, derrocar al gobierno islámico o eliminar el liderazgo de la Ayatolá, y hoy negocia para recuperar una situación que ya existía antes de la guerra. «Lo único que está pudiendo hacer es tratar de volver a la situación de antes», señaló, agregando que el estrecho, que antes estaba abierto sin condiciones, ahora funcionará con control y cobro iraní por cada embarcación que transite.

Saleh también describió una sociedad que convive con los bombardeos con llamativa normalidad. Contó que todas las noches, desde las ocho, los iraníes salen a manifestarse en apoyo al gobierno, y que más de 14 millones y medio de personas se anotaron voluntariamente en una página web oficial para sumarse a la resistencia militar. Al cierre de la entrevista, lanzó una advertencia sobre el futuro inmediato del acuerdo: los bombardeos intensivos que en ese momento se registraban sobre el Líbano podrían hacerlo colapsar, ya que una de las condiciones iraníes era el cese del fuego en todo el eje de la resistencia, que incluye al Líbano, Iraq y Yemen.