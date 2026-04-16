La Facultad de Odontología de la UBA protestó atendiendo

La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires realizó un paro «a la japonesa» convocado por el rectorado en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. A diferencia de un paro tradicional, la medida consistió en trabajar más, y de forma gratuita, para ganar visibilidad ante la sociedad. La jornada, enmarcada en el programa UBA en Acción, se desarrolló durante 24 horas con seis tráileres desplegados en Plaza Houssay, frente a la Facultad de Ciencias Económicas, y generó filas de hasta cinco cuadras de largo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Pablo Rodríguez, decano de la Facultad de Odontología, explicó los motivos de la modalidad elegida: «cerrar la facultad solo perjudica a alumnos, docentes y pacientes, sin que nadie más se entere». En cambio, la atención masiva y gratuita permitió visibilizar una crisis financiera que se arrastra hace dos años. Rodríguez señaló que el 90% del presupuesto universitario corresponde a sueldos, y que los docentes auxiliares, quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la facultad, cobran alrededor de $200.000 por cargo de dedicación simple, lo que provoca que tomen cada vez menos horas.

El decano también destacó el crecimiento sostenido de la demanda en la facultad, que ya supera los 1.500 pacientes diarios y proyecta cerrar el año con 280.000 atenciones. Ese incremento responde, según Rodríguez, al deterioro del sistema de salud, los altos aranceles de obra social y el colapso de los hospitales públicos. Sobre la negociación con el gobierno nacional, fue escueto: aclaró que no es quien negocia, pero confirmó que no hubo ninguna comunicación oficial con las autoridades.