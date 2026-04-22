Economía

El error silencioso que destruye el resultado de las pymes

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad22 abril, 2026
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Las pequeñas y medianas empresas enfrentan un desafío silencioso en su gestión cotidiana: creer que están ganando cuando en realidad están perdiendo. Confundir el movimiento de caja con el resultado económico, e incluir impuestos dentro de los cálculos de ingresos y costos, genera decisiones equivocadas que terminan impactando en la rentabilidad, la caja y el equilibrio financiero del negocio.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gisela Larzabal, especialista en crecimiento económico-financiero de pymes, explicó que el error más frecuente es tratar al IVA como parte del ingreso o del costo, cuando en realidad es un pasivo. Para ilustrarlo, planteó un caso concreto: una empresa que vende $12.100.000 con IVA incluido y tiene costos por $10.500.000 cree que ganó $1.600.000, pero su resultado real es una pérdida de $500.000. «Están perdiendo plata y no lo saben», resumió.

Larzabal subrayó que el problema no es el impuesto en sí, sino cómo se lo incorpora al análisis. Cuando no se distingue qué es costo, qué es impuesto y qué es resultado, las decisiones de precios, compras y financiación quedan construidas sobre información incorrecta. Su recomendación para esta semana fue concreta: tomar una sola decisión reciente y preguntarse si se tomó con valores reales o con impuestos mezclados.

Escuchá la columna de Gisela Larzabal en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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