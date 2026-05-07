Vaca Muerta y el problema del boom migratorio

El desarrollo de Vaca Muerta convirtió a la provincia de Neuquén en uno de los principales polos económicos del país y atrajo a miles de personas en busca de empleo. Sin embargo, el crecimiento poblacional acelerado comenzó a generar problemas de infraestructura, acceso a la vivienda y saturación de los servicios públicos, mientras los alquileres alcanzan cifras millonarias y crece la cantidad de personas en situación de calle.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alejandro Polizzo, periodista de Neuquén, advirtió que la migración hacia la Patagonia cambió drásticamente en las últimas décadas. “Antes las familias llegaban con trabajo, con vivienda y posibilidades de desarrollarse. Ahora vienen 20 familias por día y 19 no tienen empleo, ni casa, ni lugar en una escuela o en el sistema de salud”, señaló. Además, sostuvo que existe una imagen distorsionada sobre la región: “Muchos creen que Añelo es la Dubái argentina y está muy lejos de serlo”.

El periodista remarcó que el acceso al trabajo en la industria petrolera está limitado casi exclusivamente a mano de obra calificada y que quienes no cuentan con formación específica terminan buscando empleos periféricos y precarios. También alertó sobre el altísimo costo de vida en la provincia: “Una habitación con baño compartido puede costar más de un millón de pesos y un departamento ronda entre dos y tres millones”. En ese sentido, Polizzo aseguró que muchas personas llegan sin recursos suficientes y terminan atravesando situaciones extremas: “Si venís sin algo seguro, la vas a pasar mal. En Neuquén dormir en la calle con temperaturas bajo cero puede ser mortal”.